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Umut Ozan Darıcı

ozandar@gmail.com

15 Aralık 2015

Evrenin en büyük sırrı; Sabri’nin futbolculuğu

Orta sahası kevgir, kanatları otoban, forvetleri kanatsız kuş gibi bir takımda bir Muslera, bir Sneijder, biraz Selçuk, biraz Podolski’yle futbol oynamak imkânsızdır

Beşiktaş, sonuna kadar hak ettiği ancak skor olarak daha fazlasını elde edebileceği derbide Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray uzun süreden bu yana kötü futbol oynuyor. Aslında kötü futbol da bir biçimde futbol oynandığını anlatıyor. O zaman düzeltelim, Galatasaray çok uzun süredir futbola benzeyen ama futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayan, henüz isimlendirilememiş bir spor dalından örnekler veriyor. Üstelik rakibin Atletico Madrid, Antalyaspor, Beşiktaş ya da Astana olması da fark etmiyor.

Onlarca sorun ve çözüm önerisi yazılabilir ama Galatasaray’ın temelde en büyük problemi, futbolcu kalitesinin yetersiz olması. Yoksa Chedjou’dan orta saha, Sabri’den sağ bek, Umut’tan golcü, Semih’ten stoper olması beklenemez.

Buraya ayrı bir paragraf açmak şart zira bir futbolcu nasıl futbolcu olamaz, bir savunma oyuncusu nasıl olmamalının dersini adeta her oynadığı maçta sergileyen Sabri Sarıoğlu’nu anmadan geçmeyelim.

Nasıl bir sihri, nasıl bir büyüsü var bilmiyorum ancak senelerdir Galatasaray’da olmasının bir açıklaması olmalı. Kademe bilmiyor, orta yapamıyor, rakip nasıl karşılanır bilmiyor, durması gerektiği yerden habersiz, her şeyi geçtim taç bile atamıyor. Bütün bunları yapamayan bir şahsın Galatasaray’da bunca senedir ne işi var, çözebilmiş değilim. Benim için evrenin en büyük sırrı, kara delikler değil, Sabri’nin Galatasaray’da forma giyme nedeni. Koca sezon boyunca yaptığı birkaç asistle savunuluyor bu kişi. Galatasaray'ı çok sevdiğini sürekli söyleyen Sabri'nin sevgisine ancak ve ancak ayrılma kararını kendisi aldığında inanırım.

Galatasaray’ın iki yıldan bu yana temel problemi kadro kalitesizliği. Elinizde iki yumurta var bunlarla yapabilecekleriniz belliyken, herkesi salak yerine koyup, o yumurtaları havyar diye yedirmeye çalıştılar bütün transfer sezonu boyunca. “Sağ beke ihtiyacım yok”, “Forvet istemem”, “Melo yerine Hakan Balta’yı oynatırım”, “Takviyeye gerek yok, bu çocuklar 3 kupa kazandı” diye diye koca bir transfer dönemini bitiren ‘3 kupalı Hamza Hamzaoğlu’dur bugün oynanan rezil futbolun sebebi.

Orta sahası kevgir, kanatları otoban, forvetleri kanatsız kuş gibi bir takımda bir Muslera, bir Sneijder, biraz Selçuk, biraz Podolski’yle futbol oynamak imkânsızdır. Haaa, oynarsınız da, oynadığınız futbol böyle rezil ve pespaye olur, rakibiniz sizi (kale hariç) oyunun her alanında silindir gibi ezip geçer. Bugün derbide Beşiktaş’ın 2-1 kazanması, siyah-beyazlılar adına talihsizliktir, zira gerek futbol kalitesi, gerekse de oyun açısından 5-6 bitecek maçtı.

Şunu kabul etmek gerekir, Galatasaray bu kadroyla ne futbol oynayabilir ne de başarılı olabilir. ‘Aslansınız, kaplansınız’ teraneleriyle olacak iş değil. Bazen bir parmağı kesmezsiniz, size koca bir bacağa mâl olur.

Galatasaray yenilenmeli, tazelenmeli, safralarını boşaltmalı. Yıllık 10 bin Euro’yu hak etmeyen adamlar milyonlarca Euro kazanıyor.  Ne futbolda, ne de hayatta dün yoktur, bugün ve yarın vardır. Kupa kazandırmışlardır, şampiyon olmuşlardır vs vs. Geçti ve bitti. Galatasaray yeni bir sayfayı gecikmeden açmalı. Çünkü kimse futbol diye bu rezilliği seyretmeyi hak etmiyor. 

 

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