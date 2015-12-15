Derbiyi kaybeden Mustafa Denizli, hakem Mete Kalkavan'ı suçladı: Bir takım nasıl doğranır gördük

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve siyah beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendiren Galatasaray'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı suçladı.

"Bir oyunda bir takım nasıl doğranır görürüz; Mete Kalkavan'ın çaldığı düdükleri gördük" diyen Denizli, ligdeki takımların Galatasaray olmadan ilerleyemeceğini savundu. Mustafa Denizli'nin maç sonrasında yaptığı açıklamalar şöyle:

"İlk yarıda kötü oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi içimizde bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bunlar sıkıntı yaratıyor. İkinci yarı daha derli toplu daha iyi başladık. Oyunu dengeledik öyle veya böyle gol bulduk. Gol bulunan dakikalar hep tehlikelidir. Bu sezon yediğimiz bize yakışmayan demiyeceğim ama talihsiz bir gol diyelim. Buraya geldiğim zaman burası gül bahçesi değildi. Sorunları bilerek göreve başladım ve her şeyi yapacağız. Beşiktaş maçından sonra söylediğim bu sözü sonra yine hatırlarsınız. Ne Galatasaray pes eder ne ben pes ederim. İkinci yarıya baktığımız zaman bizi avantajlı duruma gerçirecek tablomuz var. Sorunlar var ama çözeceğiz. İçeriden veya dışarıdan çözeceğiz ama çözeceğiz. Bunlar kayıp bütün derbileri kazanarak şampiyon olmadım. Özellikle şampiyon olduğumda derbileri kaybederek oldum. Çok pas Oyunu yöneten arkadaşımıza...

"Önümüzdeki takımlar hep arkalarına bakacaklar Galatasaray geliyor diye"

Bir oyunda bir takım nasıl doğranır görürüz. Mete Kalkavan'ın çaldığı düdükleri gördük. 90 dakikayı değerlendirdiğim zaman nelerin çalınıp nelerin çalınmadığını biz biliriz. İlerleyen günlerde daha farklı konulara dikkat çekerim. İçerdi futbolcuyu sinirlendiren kart görmesini sağlayan durumlar bunlar. Beşiktaş bu ülkenin en güçlü takımlardan birisi... Sürpriz bir sonuç olmadı. Bu dönemi öyle veya böyle göreceğiz. Yarışın başladığı zaman hiç önce yarış görüşmedim. Şampiyon kazandığım zaman takımım ligi 6. sırada bitirmişti.

Hiç kimse bizsiz yürüyemez. Önümüzdeki takımlar hep arkalarına bakacaklar Galatasaray geliyor diye. Önümüzdeki zamanlarda bunları yine konuşuruz.