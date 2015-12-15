Derbinin kaybedeni Galatasaray'a darbe üstüne darbe

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, galibiyetin ardından 35 puanla liderliğini korurken, Galatasaray ise 26 puanla 4. sıradaki yerini aldı.

Derbide yaşanan puan kaybının ardından morallerin bozulduğu Galatasaray'da, birer darbe de Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'dan geldi. Burak Yılmaz, Atiba'yla girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanarak 36. dakikada yerini Umut Bulut'a bırakırken; Selçuk İnan ise 68. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

Sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın durumuna dair kulüpten bir açıklama yapılmazken, Selçuk İnan'ın 16. hafta gerçekleşecek Akhisar maçında forma giyemeyeceği belirtildi.