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Spor

Derbinin kaybedeni Galatasaray'a darbe üstüne darbe

Burak Yılmaz'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Selçuk İnan da kart cezalısı pozisyonuna düştü

15 Aralık 2015 00:29

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, galibiyetin ardından 35 puanla liderliğini korurken, Galatasaray ise 26 puanla 4. sıradaki yerini aldı.

Derbide yaşanan puan kaybının ardından morallerin bozulduğu Galatasaray'da, birer darbe de Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'dan geldi. Burak Yılmaz, Atiba'yla girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanarak 36. dakikada yerini Umut Bulut'a bırakırken; Selçuk İnan ise 68. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

Sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın durumuna dair kulüpten bir açıklama yapılmazken, Selçuk İnan'ın 16. hafta gerçekleşecek Akhisar maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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