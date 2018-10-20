Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümü 17 gün sonra kabul edildi; Erdoğan'dan Trump'a, işte tüm açıklamalar...

T24 Haber Merkezi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın (Jamal Khashoggi) ‘kaybolması’nın ardındaki sis perdesi, 17 gün süren bekleyişin ardından cumartesi gününün ilk saatlerinde Suudi Arabistan tarafından kısmen de olsa aydınlatıldı.

Suudi devlet televizyonu, 2 Ekim’de ‘evlilik belgeleri’ni almak için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan gazetecinin, binadaki bir ‘yumruk kavgası’ sırasında boğularak öldürüldüğünü duyurdu.

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Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Mucib, konuyla ilgili olarak aralarında cinayet günü İstanbul’a gelen 15 kişilik timin de yer aldığı 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Olay nedeniyle üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alındı. Bu yetkililer arasında Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri gibi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimler de bulunuyor. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed başkanlığında bakanlık komitesi kurulmasına karar verildi.

"Ceset 'yerel bir işbirlikçi'ye verildi"

Reuters'a konuşan Suudi yetkililer ise Kaşıkçı'nın cesedinin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiğini söyledi. New York Times'ın 19 Ekim tarihli haberinde de ismini vermek istemeyen Suudi bir yetkili, Kaşıkçı’nın konsolosluktaki ‘sorgu’ sırasında kaçmaya çalıştığını ve onu sorgulayan kişinin de gazeteciyi yumrukla yere serdiğini, bir başka kişinin de ölene kadar boğazını sıktığını söylemişti.

TIKLAYIN - Suudiler cesedin nerede olduğunu bilmiyor

“Odadaki olaylar o kadar da uzun sürede gerçekleşmedi” diyen yetkili, grubun ortadan kaldırması için cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim ettiğini kaydetmişti. Yetkili, bu sebeple Suudilerin cesedin nerede olduğunu bilmediğini söylemişti.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in ‘olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları’ telefon görüşmesinden birkaç dakika sonra gerçekleşti.

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Erdoğan: Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil

Açıklama sonrasında, Moldova ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Kaşıkçı olayının aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz

Konsolosun Türk yetkililerden önce binayı yabancı gazetecilere açmasını "lakayt" bir davranış olarak nitelendiren Erdoğan, konsolosun tavrından duydukları rahatsızlığı Suudi Arabistan Kralı Selman'a telefonda ilettiğini, kralın da kendisine hak verdiğini söyledi.

AKP'den ilk yorum: Mecbur kaldılar, bütün delilleri ile açıklanacak

Riyad'dan yapılan açıklamanın ardından AKP'den yapılan ilk yorum, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan geldi.

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Türk yetkililerin, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada birtakım delilere ulaşıldığını kaydeden Usta, "Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklamayı yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında" dedi.

Beyaz Saray: Soruşturma yakından takip edilecek

Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ‘trajik bir olay’ olarak nitelendirilen durumla ilgili uluslararası soruşturmaların yakından takip edileceği belirtildi.

TIKLAYIN - Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldüğünü açıklamasıyla ilgili ABD'den ilk tepki

ABD’nin ‘adil yargı sürecine uygun, zamanlı ve şeffaf'' şekilde adaleti savunacağı belirtilirken; Kaşıkçı'nın ailesi, nişanlısı ve dostlarına da başsağlığı dilendi.

Trump: İyi bi ilk adım

ABD Başkanı Donald Trump da bir miting için gittiği Arizona'da yaptığı açıklamada, Riyad'ın Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıkladığı ilk tutuklamaların ‘iyi bir ilk adım' olduğunu söyledi. Trump, bir sonraki adımları atmadan önce Suudi veliaht prensle görüşmek istediğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın tutuklamalar yapmasının önemli olduğunu ifade eden ve ABD’nin nasıl bir karşılık vermesi gerektiği konusunda Kongre'yle birlikte çalışacağını kaydeden Trump, Suudi Arabistan'a milyarlarca dolarlık silah satışını keserek Amerikan şirketlerine ve istihdama zarar vermek istemediğini vurguladı.

"ABD'deki milyonlarca kişiyi işlerinden etmek yerine başka bir çözüm bulmayı tercih ederim" diyen Trump, Kaşıkçı'nın ölümünün 'korkunç bir olay' olduğunu sözlerine ekledi.