Kaşıkçı cinayeti | "Ceset 'yerel bir işbirlikçi'ye verildi, Suudiler nerede olduğunu bilmiyor"

T24

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından 'ortadan kaybolan' ve bir 'yumruklaşma'da öldüğü 17 gün sonra açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin 'yerel bir işbirlikçi' tarafından yok edildiği iddia edildi.

Reuters'a konuşan Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiğini söyledi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, Kaşıkçı'nın DNA örneklerinin Türkiye'den temin edildiğini ve şu an için bu konuda Suudi Arabistan'dan talepte bulunulmasına gerek olmadığını belirtti.

Trafik kayıtları da inceleniyor

Yetkilinin verdiği ifadeye göre, Türk polisi, Kaşıkçı'nın cesedinin saklanmış olabileceğini düşündükleri Belgrad Ormanı ve Yalova'da incelemelerini sürdürüyor. Yetkili soruşturma kapsamında Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra 2 Ekim günü Suudi başkonsolosluğuna giriş çıkış yapan tüm araçların trafik kayıtlarının da incelendiğini ifade etti.

NYT: Suudiler cesedin nerede olduğunu bilmiyor

New York Times'ın 19 Ekim tarihli haberinde de ismini vermek istemeyen Suudi bir yetkili, Kaşıkçı’nın konsolosluktaki ‘sorgu’ sırasında kaçmaya çalıştığını ve onu sorgulayan kişinin de gazeteciyi yumrukla yere serdiğini, bir başka kişinin de ölene kadar boğazını sıktığını söylemişti. “Odadaki olaylar o kadar da uzun sürede gerçekleşmedi” diyen yetkili, grubun ortadan kaldırması için cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim ettiğini kaydetmişti. Yetkili, bu sebeple Suudilerin cesedin nerede olduğunu bilmediğini söylemişti.