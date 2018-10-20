Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldüğünü 17 gün sonra kabul etti; AKP'den ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü, dün gece yapılan açıklamayla 17 gün sonra kabul etti. Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud Al Muhib, tarafından yapılan açıklamada Suudi gazetecinin konsoloslukta yaşanan bir 'yumruklaşma'da hayatını kaybettiği belirtilirken; cesedine ne olduğuna dair ise herhangi bir bilgi vermedi.

Riyad'dan yapılan açıklamanın ardından AKP'den yapılan ilk yorum, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan geldi.

Türk yetkililerin, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada birtakım delilere ulaşıldığını kaydeden Usta, "Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklamayı yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında" dedi.