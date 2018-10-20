Suudi Arabistan: Cemal Kaşıkçı, başkonsoloslukta yaşanan arbedede öldü

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta yaşanan bir arbede sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı, Kaşıkçı ile başkonsoloslukta görüştüğü kişiler arasında bir tartışma çıktığını, Kaşıkçı’nın aldığı bir yumruk darbesiyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Suudi başsavcı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve konuyla ilgili olarak 18 Suudi vatandaşının tutuklandığını duyurdu. “Kraliyet konuya dair derin üzüntüsünü ifade ediyor” denilen açıklamada, tutuklanan kişilerin kimliği açıklanmadı.

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Salman'ın danışmanı görevden alındı

Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud Al Muhib, Kaşıkçı’nın öldürülmesinde sorumlu olanların adalete teslim edileceğini söyledi.

Olaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı. Yayımlana kraliyet kararnamesi ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın üst düzey danışmanlarından Suud el Kahtani ve Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Kaşıkçı'nın ölümünü ilk defa kabul eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde kurulacak bir komite ile istihbarat servislerinin yeniden düzenlenmesini emrettiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması için kurulacak bakanlık komitesinin başında Prens Muhammed bin Salman olacak.

New York Times gazetesi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey bir istihbarat yetkilisini sorumlu tutmaya hazırlandığı iddiasını haberleştirmişti.Haberde "Suudi Arabistan yetkililerinin, General Ahmed el Assiri'nin, Veliaht Prens'ten Kaşıkçı'nın ülkesinde sorgulanması yolunda talimat aldığını ancak bu talimatı yanlış anladığını ya da yetkisini aşarak Kaşıkçı'yı öldürdüğünü söylemeleri bekleniyor" yorumuna yer verilmişti.

Türkiye mesajı

Suudi Arabistan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı soruşturmasında ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduğunu açıkladı.

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Beyaz Saray'dan açıklama: Olumlu buluyoruz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Suudi yönetiminin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Uluslararası soruşturmaları yakından takip edeceğiz" denildi.

Açıklamanın devamında "Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Suudilerin açıklaması, Trump'ın 'Çok şey öğrenebiliriz' açıklaması sonrasında geldi

Suudi Arabistan Cuma gecesine kadar Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü reddetmiş, konsolosluk binasından çıkmış olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi yetkililerin açıklamasından birkaç saat önce yaptığı açıklamada "Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz" mesajını paylaşmıştı.