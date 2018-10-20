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Erdoğan: Kaşıkçı olayının aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz

"Kral bana hak verdi"

20 Ekim 2018 10:44

Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü dünyaya duyurmasının ardından gözler Türkiye'de yürütülen soruşturma çevrildi. Moldova ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında 17 gün sonra öldüğü duyrulan Kaşıkçı için "Üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili başsavcılık, emniyet ve istihbaratın çalışmalara devam ettiğini ancak raporları henüz görmediğini belirten Erdoğan, "Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani dört bir  koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Olayın "Çıktı gitti" diyerek kapatılamayacağını da vurgulayan Erdoğan'ın hedefinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu da vardı. Konsolosun Türk yetkililerden önce konsolosluk binasını yabancı gazetecilere açmasını "lakayt" bir davranış olarak nitelendiren Erdoğan, konsolosun tavrından duydukları rahatsızlığı Suudi Arabistan Kralı Selman'a telefonda ilettiğini, kralın da kendisine hak verdiğini söyledi.

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