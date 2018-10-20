Sabah başyazarı Barlas: ABD, Prens'i uyardı; 'Kaşıkçı olayını temizlemezsen, Kral olman tehlikede'

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili, 'vahşice boğazlanması faciası' değerlendirmesinde bulunarak, olayın, Amerika ile Suudi Arabistan nezdinde 'StratejikOrtaklık" kavramının farklı biçimde düzenlediğini ortaya çıkardığını öne sürdü. Öte yandan Barlas, ABD'nin Prens'i uyararak, "Kaşıkçı olayını temizlemezsen, Kral olman tehlikede" dediğini iddia etti.

Amerika'nın Suudi Arabistan'ın haracını yiyen büyük ağabey konumunda olduğunu savunan yazar, Kaşıkçı cinayetinde Suudi güvenlik birimlerinin yapacak bir şeylerinin olmadığını, güvenlik birimlerinin, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bağlı olduğuna dikkati çekti.



"Sen temizlemezsen Amerika yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndererek, Veliaht Prens'e uyarıda bulunduğunu aktardı. Barlas, Pompeo'nun Prens'i "- Sen bu Cemal Kaşıkçı olayını temizlemezsen bunu Amerika yapmak zorunda olacak. Dünyadan bu konuda çok büyük bir baskı var. Başkan Trump bu baskı sonucu hareket etmek zorunda... Eğer bu olup bitenlerden önceden bilgin yoksa bile bunu kabul etmek zorundasın. Yoksa gelecekte Kral olman bile şu an tehlikede. Bunu anlamalısın" şeklinde uyardığını iddia etti.

"Suudi hanedanının bu rezil durumu nasıl kabul edilebilir ki?"

ABD istemezse, Suudi Arabistan'da kimse kral olamayacağını kaydeden Mehmet Barlas, "Bu stratejik ortaklığın bir diğer uygulaması da, Suudilerin mümkün olduğu kadar fazla miktarda Amerikan silahı satın alıp, ABD'nin dış ticaret açığını kapatmak için katkıda bulunmalarıdır. Mekke ve Medine gibi İslam'ın kutsal mekânlarının bekçisi sıfatına sahip Suudi hanedanının bu rezil durumu nasıl kabul edilebilir ki?" dedi.