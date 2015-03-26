Suudi Arabistan'ın vurduğu Yemen'in ülkeden kaçan lideri Riyad'a gitti

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki Arap Birliği toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi.

Yemen'de Husilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yalnızca 60 kilometre uzaklıkta bulunan el-Anad hava üssünü kontrolünü ele geçirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hadi'nin ülke dışına çıktığı iddia edilmiş; ancak nereye gittiği hakkında net bir bilgi verilmemişti.

Akşam üzeri yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Hadi'nin, Mısır'ın Şarm şehrinde yarın düzenlenecek olan Arap Birliği yıllık toplantılarına katılacağı ifade edildi. Hadi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yeni ulaştığı, yarın erken saatlerde Mısır'a hareket edeceği bildirildi.

Öte yandan Suudi Arabistan önderliğinde yapılan operasyonda, akşama doğru Yemen'in ikinci büyük kenti olan Taizz'e saldırdığı aktarıldı. Saldırılarda, Husi milislere ait yerlere nokta atışı yapıldığı belirtildi.