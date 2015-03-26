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Türkiye'den Yemen operasyonuna destek

'Husiler'e karşı başlatılan ve ülkemize Suudi Arabistan tarafından önceden bilgisi verilen askeri harekatı destekliyoruz'

26 Mart 2015 15:02

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonunu desteklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik askeri operasyon başlatmasını desteklediğini belirterek “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri başta olmak üzere bölge ülkelerinden oluşan bir koalisyon gücü tarafından Hutilere karşı başlatılan ve ülkemize Suudi Arabistan tarafından önceden bilgisi verilen askeri harekatı destekliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın 'Yemen' açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yemen'de varılan tüm anlaşmaların yanısıra, 2201 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını da reddederek, Sana'dan ve Hükümet kurumlarından çekilmeyen Huti Hareketi milislerinin tek taraflı eylemlerini sürdürmesini ve meşru Cumhurbaşkanı Hadi'nin sığındığı ve geçici başkent ilan ettiği Aden'i ele geçirmek üzere askeri harekat başlatmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu gelişmeler sonucunda, 2011 yılında Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi çerçevesinde başlatılan siyasi geçiş süreci rayından çıkmış ve sürecin kazanımları tersine çevrilmiştir.

‎ Bu durumun, Yemen halkının karşı karşıya olduğu vahim insani ve ekonomik sorunları derinleştireceği, terörist örgütlere istismar edebilecekleri bir zemin yarattığı ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiği açıktır.

Seçimle işbaşına gelmiş meşru Cumhurbaşkanı Hadi'nin talebi üzerine, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri başta olmak üzere bölge ülkelerinden oluşan bir koalisyon gücü tarafından Hutilere karşı başlatılan ve ülkemize Suudi Arabistan tarafından önceden bilgisi verilen askeri harekatı destekliyor; bu harekatın ülkede ortaya çıkan iç savaş ve kaos tehlikesinin önlenmesine ve meşru devlet otoritesinin ihya edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Huti hareketini ve dış destekçilerini Yemen'de ve bölgede barış ve güvenliği tehdit eden davranışlarından vazgeçmeye ‎çağırıyoruz.

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