Yemen krizinde İran devreye girdi

Suudi Arabistan tarafından Yemen'deki Husi milislere yönelik başlatılan askeri

operasyona İran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marziye Afham,

Suudi Arabistan'ın tavrını uluslararası sorumluluk ve ulusal egemenliğe karşı atılmış

tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. Afham, bu adımın Yemen'de yaşanan sorunu daha

da büyüteceğini ve Yemen'in iç meselesi olan çatışma ortamının barışçıl yollardan

çözümünü yok edeceğini dile getirdi. İran'ın, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur

Hadi'ye karşı mücadele eden Şii Husi milislerini desteklediği öne sürülüyor.

Suudi Arabistan ve müttefikleri çarşamba gecesi düzenledikleri askeri operasyonda,

başkent Sana'da bulunan Husi milislerine aiit mevzileri savaş uçakları ile bombaladı.

Koalisyonu oluşturan körfez ülkeleri, bu operasyona gerekçe olarak Yemen Devlet

Başkanı Hadi'nin kendilerinden yardım talep etmesini gösterdi. Yemen'de Mansur Hadi

başkanlığındaki resmi yönetim ile Şii Husi milisleri arasındaki çatışmalar son haftalarda

yoğunlaştı. Görgü tanıklarına göre Huti milisleri, Abdurrabu Mansur Hadi'nin sene

başında başkent Sana'dan kaçarak yerleştiği Aden şehrine yaklaşıyor. Söz konusu Şii

güçlerin İran'ın yanı sıra Yemen'in eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih tarafından

desteklendiklerine yönelik ciddi iddialar var. Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur

Hadi ise Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Siyasi uzmanlara göre Yemen'deki iç

savaş giderek İran ile Suudi Arabistan arasında vekiller aracılığı ile yürütülen bir savaşa

dönüşüyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre Mısır'ın yanı sıra Pakistan, Ürdün,

Fas ve Sudan Husi milislere karşı oluşturulan koalisyona katılmayı planlıyor. Bu

haberden sonra Mısır, bölgeye dört adet savaş gemisi göndereceğini duyurdu. Sudan

ise hava operasyonlarına katılacağını açıkladı. Ürdün, Yemen'in güvenliği, istikrarı ve

meşruiyetini adına söz konusu koalisyonda yer alacağını ilan ederken, Pakistan

Dışişleri Bakanlığı da operasyona katılıp katılmama kararının görüşüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan operasyon için 150 bin asker ile 10 savaş uçağını hazır tutuyor. Körfez

ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri 30, Bahreyn ve Kuveyt 15'er, Katar ise 10 savaş

uçağı ile koalisyonda yer alacaklarını bildirdi.

