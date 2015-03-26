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Dünya
Deutsche Welle

Yemen krizinde İran devreye girdi

İran, Husi milislerinin mevzilerini bombalayan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona sert çıktı.

26 Mart 2015 16:27

Suudi Arabistan tarafından Yemen'deki Husi milislere yönelik başlatılan askeri
operasyona İran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marziye Afham,
Suudi Arabistan'ın tavrını uluslararası sorumluluk ve ulusal egemenliğe karşı atılmış
tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. Afham, bu adımın Yemen'de yaşanan sorunu daha
da büyüteceğini ve Yemen'in iç meselesi olan çatışma ortamının barışçıl yollardan
çözümünü yok edeceğini dile getirdi. İran'ın, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur
Hadi'ye karşı mücadele eden Şii Husi milislerini desteklediği öne sürülüyor.
Suudi Arabistan ve müttefikleri çarşamba gecesi düzenledikleri askeri operasyonda,
başkent Sana'da bulunan Husi milislerine aiit mevzileri savaş uçakları ile bombaladı.
Koalisyonu oluşturan körfez ülkeleri, bu operasyona gerekçe olarak Yemen Devlet
Başkanı Hadi'nin kendilerinden yardım talep etmesini gösterdi. Yemen'de Mansur Hadi
başkanlığındaki resmi yönetim ile Şii Husi milisleri arasındaki çatışmalar son haftalarda
yoğunlaştı. Görgü tanıklarına göre Huti milisleri, Abdurrabu Mansur Hadi'nin sene
başında başkent Sana'dan kaçarak yerleştiği Aden şehrine yaklaşıyor. Söz konusu Şii
güçlerin İran'ın yanı sıra Yemen'in eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih tarafından
desteklendiklerine yönelik ciddi iddialar var. Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur
Hadi ise Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Siyasi uzmanlara göre Yemen'deki iç
savaş giderek İran ile Suudi Arabistan arasında vekiller aracılığı ile yürütülen bir savaşa
dönüşüyor.
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre Mısır'ın yanı sıra Pakistan, Ürdün,
Fas ve Sudan Husi milislere karşı oluşturulan koalisyona katılmayı planlıyor. Bu
haberden sonra Mısır, bölgeye dört adet savaş gemisi göndereceğini duyurdu. Sudan
ise hava operasyonlarına katılacağını açıkladı. Ürdün, Yemen'in güvenliği, istikrarı ve
meşruiyetini adına söz konusu koalisyonda yer alacağını ilan ederken, Pakistan
Dışişleri Bakanlığı da operasyona katılıp katılmama kararının görüşüldüğünü bildirdi.
Suudi Arabistan operasyon için 150 bin asker ile 10 savaş uçağını hazır tutuyor. Körfez
ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri 30, Bahreyn ve Kuveyt 15'er, Katar ise 10 savaş
uçağı ile koalisyonda yer alacaklarını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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