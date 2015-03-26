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Dünya
Deutsche Welle

'İran ve terörist gruplar Yemen den çekilmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yemen'deki gelişmelere ilişkin "İran ve terörist gruplar Yemen'den çekilmeli" dedi.

26 Mart 2015 20:20


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız haber kanalı France24'e verdiği demeçte, "Husi karşıtı operasyona lojistik destek verebiliriz" dedi. Erdoğan, bunun gelişmeler ışığında değerlendirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İran'ın ve terörist grupların Yemen'den çekilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da daha önce yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonunun desteklendiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Husi milislerinin tek taraflı olarak sürdürdüğü eylemler kınanmış, Husilerin meşru devlet başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'nin sığındığı ve geçici başkent ilan ettiği Aden'i ele geçirmek üzere askeri harekat başlatmasına tepki gösterilmişti. Suudi Arabistan tarafından önceden bilgisi verilen askeri harekatın ise desteklendiği kaydedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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