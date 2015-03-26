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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Yemen açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Suudi Arabistan liderliğinde girişilen askeri operasyon hakkında açıklamada bulundu.

26 Mart 2015 15:18


Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonunun desteklendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Husi milislerinin tek taraflı olarak sürdürdüğü eylemler kınandı. Ankara, Husilerin meşru devlet başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'nin sığındığı ve geçici başkent ilan ettiği Aden'i ele geçirmek üzere askeri harekat başlatmasına tepki gösterdi. Suudi Arabistan tarafından önceden bilgisi verilen askeri harekatın ise desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu gelişmeler sonucunda, 2011 yılında Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi çerçevesinde başlatılan siyasi geçiş süreci rayından çıkmış ve sürecin kazanımları tersine çevrilmiştir. Bu durumun, Yemen halkının karşı karşıya olduğu vahim insani ve ekonomik sorunları derinleştireceği, terörist örgütlere istismar edebilecekleri bir zemin yarattığı ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiği açıktır."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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