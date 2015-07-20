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Suruç'ta katliamı protesto eden halka polis müdalesi

Polisin biber gazıyla saldırıda bulunduğu kitle, 'Katil AKP' ve 'Şehit namirin (Şehitler ölmez)' sloganları attı

Fotoğraf: DİHA

20 Temmuz 2015 22:40

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde bugün yaşanan bombalı katliamı protesto eden halka, polis biber gazıyla saldırdı. 32 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı protesto etmek için Amara Kültür Merkezi'nin önünde toplanan kitle, “Katil AKP”, “Şehit namirin (Şehitler ölmez)” sloganları attı.

DİHA’nın haberine göre bombalı saldırının yaşandığı saatten itibaren kepenklerin kapatıldığı Suruç’ta, Amara Kültür Merkezi’nin önünde giderek saldırıyı protesto eden yurttaşlara polis ve asker saldırdı.

TOMA, zırhlı araçlar ve biber gazıyla saldıran polis ve askere, bölgede bulunan vatandaşlar, “Katil AKP”, “Şehit namirin (Şehitler ölmez)” sloganlarıyla karşılık verdi. Saldırıya rağmen yurttaşların patlamanın yaşandığı kültür merkezinin önünde bekleyişi sürüyor.

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