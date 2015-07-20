Mersin'deki Suruç protestosuna saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 32 kişinin hayatını kaybettiği katliamı protesto etmek için Mersin'de toplanan kalabalığa kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

SGDF üyelerine yapılan bombalı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen eylemde, Mersin Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan kitleye, yürüyüşe geçtikleri esnada bir apartmandan kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı. Saldırıda, bir eylemci kulağından yaralandı. Apartmandan kitlenin üzerine ne atıldığıysa henüz tespit edilemedi. Ancak kurusıkı tabancayla ya da saçmalı tüfekle ateş açıldığı iddiaları var.