Mülteciler açlık sınırının altında yaşıyor: Günlük gıda gideri 3 TL

Ülkelerinde devam eden iç savaştan kaçan Suriyelilerle ilgili Seyhan Belediyesi tarafından yapılan araştırmaya göre, mültecilerin ortalama gıda harcamasının kişi başı günlük yaklaşık 3 lira olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Adana'da Merkez Seyhan İlçe Belediyesi tarafından 2 bin 800 Suriyeli ile yapılan görüşmenin ardından hazırlanan raporda, mültecilerin yüzde 57’si yoksulluk, yüzde 31’i açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı bildirildi. Gıda harcamaları kişi başı günlük 3 lirayı nadiren buluyor.

Araştırmada yer alan diğer ayrıntılar şöyle;

- Yüzde 31’inde temel beslenme ürünleri (tüp, yağ, tuz) bulunmuyor. Geriye kalan yüzde 69’u ise yetersiz düzeyde.

- Düzenli süt ürünleri, peynir yoğurt yiyebilenlerin oranı yüzde 40 civarında. Yüzde 25’lik bir kısmı ise peynir yoğurttan tümden mahrum durumda.

- Suriyeli mülteciler, Türkiye’de kiralık ve ucuz ev bulabildikleri şehir merkezlerini tercih ediyorlar.

- Adana’da eski çarşı bölgesi hem kiraların ucuzluğu hem de alışkanlıklarına uygun olduğu için Kocavezir-Mestanzade-Meydan mahallelerinde yoğunlaşmalarına neden oluyor.