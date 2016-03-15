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Yaşam

Mülteciler açlık sınırının altında yaşıyor: Günlük gıda gideri 3 TL

Suriyeli mültecilerin yüzde 57’si yoksulluk yüzde 31’i açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor

15 Mart 2016 14:14

Ülkelerinde devam eden iç savaştan kaçan Suriyelilerle ilgili Seyhan Belediyesi tarafından yapılan araştırmaya göre, mültecilerin ortalama gıda harcamasının kişi başı günlük yaklaşık 3 lira olduğu belirtildi. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Adana'da Merkez Seyhan İlçe Belediyesi tarafından 2 bin 800 Suriyeli ile yapılan görüşmenin ardından hazırlanan raporda, mültecilerin yüzde 57’si yoksulluk, yüzde 31’i açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı bildirildi. Gıda harcamaları kişi başı günlük 3 lirayı nadiren buluyor.

 

Araştırmada yer alan diğer ayrıntılar şöyle;

 

Yüzde 31’inde temel beslenme ürünleri (tüp, yağ, tuz) bulunmuyor. Geriye kalan yüzde 69’u ise yetersiz düzeyde.

- Düzenli süt ürünleri, peynir yoğurt yiyebilenlerin oranı yüzde 40 civarında. Yüzde 25’lik bir kısmı ise peynir yoğurttan tümden mahrum durumda.

- Suriyeli mülteciler, Türkiye’de kiralık ve ucuz ev bulabildikleri şehir merkezlerini tercih ediyorlar.

- Adana’da eski çarşı bölgesi hem kiraların ucuzluğu hem de alışkanlıklarına uygun olduğu için Kocavezir-Mestanzade-Meydan mahallelerinde yoğunlaşmalarına neden oluyor.

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