İzmir'de, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmelerine izin verilmeyen mülteciler, spor salonunu ateşe verdi

İzmir'in Dikili ilçesinde, kendilerini yasa dışı yollardan Yunan adalarına götürecek insan kaçakçılarıyla buluşmalarına izin verilmeyen 300 kadar sığınmacı, tutuldukları spor salonunun camları ve kapısını kırıp, kendilerine dağıtılan battaniyeleri ateşe verdi. Polis, son anda salondaki sığınmacıları tahliye ederken, dumanan etkilenen 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Polis, alevleri yangın tüpleriyle söndürüp, dumanı tahliye ettikten sonra, mülteciler tekrar salona alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dikili’de, dün jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistanlı yaklaşık 300 mülteci, Semih Tınay Anadolu Lisesi bahçesindeki Seniha Tınay Çok Amaçlı Spor Salonu’na getirildi. Gece boyunca salonda tutulan mülteciler, bir an önce serbest bırakılmayı istedi. Ancak, işlemleri devam ettiği için bırakılmayan mültecilere, insani yardım yapıldı.

Kendilerini yasa dışı yollardan Yunan adalarına götürecek insan kaçakçılarıyla buluşmayı planladıkları için sabırsızlandıkları ileri sürülen sığınmacılar, bugün saat 09.00 sıralarında isyan çıkardı. Spor salonunun cam ve kapısını kırıp, kendilerine dağıtılan battaniyeleri ateşe verdi. Dumanları son anda farkeden polis ekipleri, bir yandan salondakileri tahliye ederken diğer yandan da alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Alevler, kısa sürede söndürülürken, salonda hasar meydana geldi. Sığınmacılar arasındaki, dumandan etkinlendiği belirlenen 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından 150 metre uzaklıktaki Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gereken müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından, camları kırılan pencerelere demir korkuluk yapıldı, menteşeleri kırılan demir kapı kaynak yapılarak yerine takıldıktan sonra mülteciler tekrar salona alınarak, gıda maddesi dağıtıldı. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de kırılan caları temizledi. Polis, spor salonunda tutulan sığınmacılar ile ilgili işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.