Yunanistan’da bekletilen mülteciler Makedonya sınırını aştı

Makedonya'nın sınırı kapamasıyla nedeniyle Yunanistan'da bekletilen mültecilerin bir kısmı, sınırı zorlayarak Makedonya'ya geçmeyi başardı.

Zete’nin haberine göre, mültecilerle birlikte sınırı geçtikleri sırada gözaltına alınan 30’dan fazla muhabir ve foto muhabirin de sınırın Makedonya tarafındaki Gevgeli’de bulunan polis merkezine götürüldükleri öğrenildi.

Yunanistan Foto muhabirleri Derneği’nden verilen bilgiye göre, sınırı yasadışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınan muhabir ve foto muhabirler sınır ihlali nedeniyle 250 avro para cezasına çarptırıldı.

Gözaltına alınan muhabirler, sınırı geçen mülteci sayısının 3.000’den fazla olduğunu iddia ederken, Makedonya İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 600 ila 700 olduğunu açıkladı. Gevgeli kasabasının Moin köyünde tutulan mültecilerin, Yunanistan’a geri gönderilmesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi.