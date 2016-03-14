T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege'de mülteci teknesi battı; 8 kayıp

Sahil Güvenlik Ekipleri, kayıp 8 kişi için Ege’ de arama kurtarma çalışması başlattı

14 Mart 2016 13:37

Ege Denizi'nde mülteci teknesinin batması sonucu 8 kişi kaybolurken, teknedeli 13 mülteciden 5'i yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na ulaştı.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp sekiz mülteci için Ege'de, arama kurtarma çalışması başlattı.

DHA'nın Yunanistan'da yayın yapan www.enikos.gr adlı siteye dayandırdığı haberine göre, bu sabah Bodrum'dan yola çıkan 13 mültecinin içinde bulunduğu tekne, İstanköy Adası'na 1 mil kala fırtınada battı. Teknedeki 13 mülteciden beşi, yüzerek İstanköy'ün Kumburnu Mevkii'nden karaya çıktı. Kurtulan mültecilerin ifadeleri sonrası kayıp sekiz kaçağın bulunması için Ege Denizi'nde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

ETİKETLER

egemülteci teknesimültecisığınmacılaryunanistansahil güvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24