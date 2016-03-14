Ege'de mülteci teknesi battı; 8 kayıp

Ege Denizi'nde mülteci teknesinin batması sonucu 8 kişi kaybolurken, teknedeli 13 mülteciden 5'i yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na ulaştı.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp sekiz mülteci için Ege'de, arama kurtarma çalışması başlattı.

DHA'nın Yunanistan'da yayın yapan www.enikos.gr adlı siteye dayandırdığı haberine göre, bu sabah Bodrum'dan yola çıkan 13 mültecinin içinde bulunduğu tekne, İstanköy Adası'na 1 mil kala fırtınada battı. Teknedeki 13 mülteciden beşi, yüzerek İstanköy'ün Kumburnu Mevkii'nden karaya çıktı. Kurtulan mültecilerin ifadeleri sonrası kayıp sekiz kaçağın bulunması için Ege Denizi'nde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.