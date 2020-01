Suriyeliler, 'Hollanda ve İsveç, çok geniş haklar tanıdığı' için Avrupa'ya gitmek istiyor!

Suriyelilerin ülkelerindeki savaştan kaçarak Avrupa'ya ulaşmak için her şeyi göze almasına sebep olanın, İsveç ve Hollanda'nın ülkelerine gelebilen göçmenlere her türlü hakkı tanıması olduğu iddia edildi. Bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, "İsveç ve Hollanda, topraklarına ayak basabilen tüm Suriyeli mültecilere, çok geniş haklar tanıyor. Bunun bilgisi de hızla yayılıyor. Bu durumda, Suriyeliler de herşeyi, ölümü bile göze alarak, her türlü yolu deneyerek, bu ülkelere ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan Suriyelilerin, Avrupa'ya ulaşmak için herşeyi, ölümü bile göze almalarının nedenleri Ankara'da masaya yatırıldı. Ankara'da yapılan değerlendirmelere göre, Suriyeli göçmen krizinin bu noktaya gelmesinde, "Avrupa ülkelerinin, özellikle de iki ülkenin izlediği politikalar" etkili oldu.

Hollanda ve İsveç yüzünden...

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi Hürriyet'e yaptığı açıklamada, özellikle Hollanda ve İsveç'in adlarını vererek, bu iki ülkenin izlediği politikalar nedeniyle, Suriyeli göçmenlerin ölümü bile göze alarak, Avrupa'ya gitmeye çalıştıklarına dikkat çekti.

İsveç ve Hollanda'nın, ülkelerine gelebilen Suriyeli göçmenlere her türlü hakkı tanıdığını, bu durumun dilden dile tüm Suriyeli göçmenler arasında yayıldığını vurgulayan yetkili, "İsveç ve Hollanda, topraklarına ayak basabilen tüm Suriyeli mültecilere, çok geniş haklar tanıyor. Bunun bilgisi de hızla yayılıyor. Bu durumda, Suriyeliler de herşeyi, ölümü bile göze alarak, her türlü yolu deneyerek, bu ülkelere ulaşmaya çalışıyorlar."

Almanya'nın da bugünlerde Suriyeliler konusunda benzer mesajlar vermeye başladığına dikkat çeken yetkili, bu durumda Türk makamlarının ne yaparlarsa yapsınlar, Suriyelilerin can güvenliğini dikkate almadan denize açılmaktan alıkonulamadığını vurguladı. Yetkili, "Sadece Türkiye'den gitmiyorlar. Bu ülkelere ulaşabilmek için, her türlü yolu deniyorlar" dedi.