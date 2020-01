Mısırlı milyarder göçmenler için Akdeniz'de ada satın almak istiyor

Mısır Al-Ahrar Partisinin kurucusu milyarder Naguib Sawiris, İtalya veya Yunanistan açıklarında bir ada satın almayı önerdi. Hayatlarının pahasına Akdeniz'i geçen yüzbinlerce mülteciyi bu adaya kabul etmek isteyen iş adamı Twitter üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya kendisine bir ada satmaları için çağrı yaptı. Sawiris bağımsızlığını ilan edeceği adanın mültecileri ağırlayacağını ve yeni ülkelerinin inşası yoluyla onlara iş sağlayacağını söyledi.

İşadamı bu Perşembe günü attığı tweet ile talebini şöyle savundu: "Tabii ki mümkün; yüzbinlerce mülteciyi ağırlayabilecek onlarca ıssız adanız var.”

Özel bir Mısır haber ajansı tarafından kendisine soru yöneltilen Necib Sawiris fikrini gerçekleştirmek için Yunan ve İtalyan hükümetleri ile temasa geçeceğini söyledi. İşadamı böyle bir adanın fiyatının 10-100 milyon dolar arasında değişeceğini tahmin ettiğini, asıl sorunun altyapı yatırımı olduğunu belirtti.

Greece or Italy sell me an island,ill call its independence and host the migrants and provide jobs for them building their new country