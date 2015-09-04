Macaristan'daki sığınmacılar mülteci kampını reddediyor



Yaklaşık 500 sığınmacı geceyi Bicske tren garında trende geçirdi. Sığınmacılar dün güvenlik güçlerinin kendilerini mülteci kampına götürmek istemesine karşı çıktı. Polisin verdiği bilgiye göre, sığınmacılar güvenlik güçlerinin kendilerine sunduğu yiyecek ve içeçekleri de kabul etmedi. Macar polisi dün Budapeşte'den yola çıkan treni yaklaşık 37 km. sonra Bicske'de durdurmuş, sığınmacıları mülteci kampına götürmek istemişti. Sığınmacılar trenin durdurulmasına karşı çıkmış, Avusturya sınırındaki Sopron'a giden trenle yolculuğa devam etmek istediklerini açıklamışlardı. Sığınmacıları mülteci kampına götürmek üzere tren garına 20 otobüs ve çok sayıda tercüman getirilmişti. Sığınmacılardan sadece birkaçının mülteci kampına gitmeyi kabul ettiği açıklandı. Geri kalanlar ise trenden inmeyi reddederek, geceyi burada geçirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün Brüksel temasları sırasında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Orban açıklamalarında mülteci sorununun Avrupa'nın değil, Almanya'nın sorunu olduğunu belirtmiş, ülkesinde bütün sığınmacıların Almanya'ya gitmeyi istediğini belirtmişti. AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Başbakanı Jean Asselborn alman ikinci televizyon kanalı ZDF'e yaptığı açıklamada, Viktor Orban'ın söylediklerinden utanç duyulmak zorunda. Orban Macaristan'da birçok şeye zarar verdi. AB'nin değerlerine de' dedi.