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Dünya

Almanya'ya gitmek için yola çıkan mülteciler kamplara götürüldü

Budapeşte'den yola çıkan mülteciler, Avusturya sınırına 35 kilometre mesafedeki Bicske kentinde durduruldu

03 Eylül 2015 21:48

İki gündür kapalı olmasına rağmen bu sabah açıklama yapmaksızın açılan, Budapeşte'deki Keleti (Doğu) Tren Garı'ndan yola çıkan mülteciler, Avusturya sınırına 35 kilometre mesafedeki Bicsk kentinde durduruldu. Trenden inmeyi reddederek "kampa hayır" sloganları atan mültecilerin bir kısmı, buradan Macar güvenlik kuvvetlerinin zoruyla kendileri için hazırlanan sığınma kampına götürüldü. 

Günlerdir Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Keleti Tren Garı çevresinde bekleyen mülteciler, sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte trenlere hücum etti. Ancak, sığınmacılar Almanya’ya geçiş için bilet almış olsalar da, trenler Budapeşte'ye 48 kilometre mesafedeki Bicske kentindeki göçmen kayıt merkezinin yakınında durdu.

AB sığınma kuralları çerçevesinde, ayak basılan ilk ülkeye sığınma başvurusunda bulunmaları gerekse de, daha iyi yaşam koşulları olduğu gerekçesiyle Almanya’ya geçmek isteyen sığınmacılar, trenden inmeyi reddetti.

 

Trenlerin boşaltılması için emir veren Macar polisi, bunu reddedenleri zorla indirmeye kalktı. Birçok sığınmacı polise direnerek tren raylarının üzerine yatarken, bazıları da ‘Kampa hayır, kampa hayır’ sloganları da attı.

Macaristan polisi Bicske tren istasyonunu "operasyon bölgesi" ilan etti. İstasyonda protesto gerçekleştiren göçmenler gözaltına alınırken, tüm medyanın istasyonu terk etmesi istendi.

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