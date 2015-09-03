Macaristan Başbakanı: Mülteciler, Avrupa'nın Hıristiyan köklerini tehdit ediyor

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa'ya mülteci akınının kıtanın "Hristiyan kökenlerini tehdit" ettiğini savundu.

Orban, kıta ülkelerini sınırlarını 'daha sıkı kontrol' etmeye çağırdı. Alman gazetesi Frankfurt Allgemeine Zeitung'a bir görüş yazısı kaleme alan Macaristan Başbakanı Victor Orban, "Halkımız bizden sınırlarımızı korumamızı ve duruma hakim olmamızı istiyor" ifadelerini kullandı. Avrupa'ya mülteci akınının kıtanın 'hristiyan kökenlerini tehdit ettiğini söyleyen Orban, "Sadece sınırlarımızı kontrol altına alırsak her ülkenin kaç mülteci alacağına yönelik kota tartışmasını yapabiliriz" diye konuştu.

Ülkesinde çoğunluğu Hıristiyan olmayan mülteciler tarafından “istila edildiğini” söyleyen Orban, “Bu önemli bir soru çünkü Avrupa ve Avrupa kültürü,Hıristiyan köklere sahip. Yoksa Avrupa’nın Hıristiyan kültürünün şimdiden kendi değerlerine zor sahip çıkan bir pozisyonda olması endişe verici değil mi?” dedi.

Macaristan, güneyden gelen mülteci akınını durdurmak için, Sırbistan sınırına 175 kilometrelik bir çit inşa ediyor.