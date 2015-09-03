Macaristan Başbakanı'ndan mültecilere: Türkiye güvenli bir ülke, orada kalın

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, geniş yankı uyandıran minik Aylan’ın fotoğrafına ilişkin bir soru üzerine tartışma yaratacak bir yorumda bulundu. Orban, “Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu” söyleyerek, “Orada kalın. Gelmek riskli. Aileler, çocuklar ve kendiniz için kalmak daha iyi” ifadelerini kullandı. Orban daha önce de “Mülteciler, Avrupa'nın Hıristiyan köklerini tehdit ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Başbakan Orban, basın toplantısında, dünyayı sarsan göçmen krizinde "bir numaralı sorun"un sınır kontrolü olduğunu söyledi.

Krizi "bir Alman sorunu" olarak yorumlayan Orban, "Hiç kimse Macaristan'da, Slovakya, Polonya ya da Estonya'da kalmak istemiyor. Hepsi Almanya'ya gitmek istiyor. Bizim işimiz onları kaydetmek. Avrupa düzeyinde açıkça belirlenmiş kurallarımız var. Alman Başbakanı dün hiç kimsenin kaydolmadan Almanya'ya gidemeyeceğini söyledi. Alman Başbakanı kayıtta ısrar ediyorsa bunu yapacağız, yapmak zorundayız" diye konuştu.

'Biz herkesi kabul etmeye hazırız' izlenimi...

Dün Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeni dünyayı ayağa kaldıran 3 yaşındaki Aylan’ın fotoğrafıyla ilgili bir soru üzerine ise Orban, “Hadi gelin, çünkü biz herkesi kabul etmeye hazırız gibi bir izlenim yaratsak, bu ahlaki bir arıza olur. Ahlaki, insani olan şey, şunu netleştirmek: Lütfen gelmeyin” dedi.

Gergin geçen basın toplantısında Orban, “Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu” söyleyerek, “Orada kalın. Gelmek riskli. Aileler, çocuklar ve kendiniz için kalmak daha iyi” ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı, Alman Frankurter Allgemeine Zeitung gazetesi için yazdığı makalede ise "ülkesinin Avrupa'nın Hristiyan köklerinin tehdit eden sığınmacılarla istila edildiğini" söyledi.

Avrupa harekete geçmek zorunda

İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise Maltalı mevkidaşı Joseph Muscat ile düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa'nın kendini sadece ölen sığınmacıların resimlerine duygusal tepkiler vermekle sınırlandıramayacağını ve harekete geçmek zorunda olduğunu" söyledi.

Fransa Başbakanı: Onun bir adı vardı

Bodrum sahillerine vuran cansız bedeninin görüntüsü tüm dünyayı sarsan Suriyeli küçük Alyan'la ilgili tepkisini dile getiren isimlere Fransa Başbakanı Manuel Valls de eklendi.

Alyan'ın yürek burkan fotoğrafını Twitter'da paylaşan Valls, "Onun bir adı vardı: Alyan Kurdi. Acilen harekete geçilmeli. Acilen Avrupa genelinde bir seferlik gerekli" diye yazdı.