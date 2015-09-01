Macaristan, mülteci geçişini durdurmak için Sırbistan ile sınırına dikenli tel ördü!

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük insan göçü sayılan mülteci krizi Avrupa Birliği ülkelerini birbirine düşürdü. Ortadoğu ve Afrika’dan gelen mültecileri durdurmak için Macaristan’ın Sırbistan ile sınırına 175 km’lik ve 4 metre yüksekliğinde dikenli tel örmesine Fransa, “Hayvanlara bile yapmıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, tarihinin en önemli göç sorunuyla karşı karşıya olan Avrupa Birliği şu ana kadar devreye sokmaya çalıştığı önlemler sonuç vermeyince acil çözüm arayışlarını hızlandırdı. Kâğıt üzerinde dayanışma mesajı verilmesine karşın AB başkentlerindeki duyarlılık dozunun farklı olması üye ülkeleri birbirine düşürdü. Durumun giderek kötüleşmesi üzerine AB Dönem Başkanı Lüksemburg, Birlik ülkelerinin içişleri bakanlarını 14 Eylül’de acil toplantıya çağırdı.

Şu ana kadar çok sayıda acil nitelikli toplantı düzenleyen ancak sorunun büyüklüğü ve bazı ülkelerin isteksizliği nedeniyle aciz kalan AB, Brüksel’de yapılacak toplantıda insan ticaretini önleyici önlemlerin yanı sıra bazı göçmenlerin geri gönderilmesini sağlayacak politikaların devreye sokulmasına odaklanacak. AB ülkeleri göçmenler ile mülteciler arasında ayrım yapılmasını ve önceliğin mültecilere verilerek göçmenlerin geri gönderilmesini tercih ediyor. Bu kapsamda AB ülkelerinin ‘geri dönüşün güvenli olduğu ülkeler’ listesi hazırlaması bekleniyor.

Fransa'dan çok sert çıkış

Göçmen akışını engellemek amacıyla bu tür bir adım atarak Sırbistan’la olan sınırına tel örgü yerleştiren Macaristan, en çok mülteci kabul eden ülkeler arasında yer alan Fransa’nın hışmına uğradı.



Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, “Macaristan, Avrupa’nın parçası. Avrupa’nın değerleri var ve bu değerlere hayvanlar için bile yapılmayan çitler yerleştirerek saygı gösterilmez” ifadelerini kullandı.



Fransa’dan gelen sert tepkilere Macaristan da aynı sertlikte cevap verdi. Macaristan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Levente Magyar, “İnşa ettiğimiz tel örgü, hem AB hem de uluslararası normlara uygun bir şekilde yapılıyor. Fransa da mültecilere karşı İngiltere sınırına yakın Calais’de daha büyük bir duvar ördü” diye konuştu.



Öte yandan Fransa’nın Budapeşte büyükelçisi de Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.



Günlerdir Budapeşte’deki tren istasyonlarında bekleyen yüzlerce göçmenin Viyana, Münihh ve Berlin’e giden trenlere binmelerine izin verilmesi de Macaristan’ın attığı son adımlardan birisi oldu.



Avusturya polisi, akşam saatlerinde yüzlerce mültecinin Salzburg kentine ulaştığını, bazılarının Almanya’nın Münich kentine giden trenlere binerek yollarına devam ettiklerini açıkladı.



Avusturya’nın başkenti Viyana’da da 20 bin kişi, geçtiğimiz hafta 71 mültecinin kamyon kasasında havasızlıktan boğulmasını protesto etti.

'Niye Macaristan'a hücum ediyorlar'

Yunanistan ve Bulgaristan’a ulaşan binlerce mülteci, daha sonra Sırbistan üzerinden Macaristan’a yöneliyor. Schengen üyesi olan Macaristan, mültecilerin gitmek istediği Avrupa ülkelerine de komşu. Macaristan ise bu akını durdurmak için Sırbistan sınırına 175 km’lik bir dikenli tel örme kararı aldı. Çitin tamamlanması için 31 Ağustos’a kadar süre konmuştu.

Macaristan, Fransa’nın Budapeşte büyükelçisini Dışişleri’ne çağırdı. Budapeşte, günlerdir tren istasyonlarında bekleyen mültecilerin Avrupa’ya doğru yola çıkmasına da izin verdi. Münih ve Viyana’ya hareket eden mülteciler ise gittikleri ülkelerde yeni krizler tetikleyebilir. AB içişleri bakanları 14 Eylül’de acilen toplanıyor.