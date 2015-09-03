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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan sığınmacı krizinden Almanya'yı sorumlu tutuyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ülkesindeki mülteci krizinin sorumlusunun Almanya olduğunu ileri sürdü. Orban ülkesindeki sığınmacıların tamamının Almanya'ya gelmek istediğini söyledi.

03 Eylül 2015 17:10


Macristan Başbakanı Viktor Orban Macaristan'da ortaya çıkan mülteci krizinin sorumlusu olarak Almanya'yı gösterdi. Orban Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la birlikte katıldığı basın toplantısında, 'Sorun Avrupa'nın değil, Almanya'nın sorunu' dedi. Ülkesine gelen hiçbir sığınmacının Macaristan'da kalmak istemediğini, tamamının Almanya'ya gitmek istediğini söyleyen Orban, 'Bizim görevimiz onları kayıtlara geçirmek ve daha sonra gitmelerine izin vermek' dedi. Macaristan'ın sığınmacıları AB kuralları uyarınca, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in istediği gibi kayıtlara geçirdiğini söyleyen Orban, Macaristan'ın sınırdaki geçişleri engellemek için inşa ettiği dikenli telle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Bunu yapmak zorunda olduğumuz için Macaristan'ı eleştirmeyin. Macaristan Avrupa'daki siyasi başarısızlığa tepki gösterdi. Çünkü AB'nin sınırlarını kontrol etmek, 28 üye ülkenin görevidir. Sığınmacılara AB'ne girmeden önce, 'Türkiye güvenli bir ülke. Sırbistan güvenli bir ülke. Buraya gelmeyin, orada kalın. Bu, hem siz, hem de aileniz için iyi olacaktır' denilmeli."

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise Orban'ın açıklamalarını eleştirdi. Schulz, 'Sığınmacılar bir ülkeden çıktıktan sonra onlarla ilgilenmek zorunda olunmadığını düşünmek, yanlış bir düşünce' dedi. Schulz, Macar hükümetine AB içinde ortak çözümler arama çağrısında bulunarak, "Önemli olan AB genelinde geçerli olacak bir iltica süreci. Böylece insanlar iltica başvuruları için ortalama olarak Almanya'da beş buçuk ay, Hollanda'da ise 15 gün beklemek zorunda kalmaz' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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