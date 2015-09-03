Polis Budapeşte tren garını yeniden açtı, sığınmacılar akın etti



Macar güvenlik güçleri sabah 08:15'de açıklama yapmaksızın Budapeşte'deki Keleti (Doğu) Tren Garı'nı yeniden açma kararı aldı. Tren garının ana kapısının açılması üzerine, iki gündür garın etrafında bekleyen sığınmacılar, garda bekleyen trene binmek için akın etti.

Tren garında yapılan anonslarda, uluslararası tren trafiğinin durdurulduğunu, trenlerin sadece Macaristan içinde seyahat edeceği belirtildi. Macar polisi birkaç gün önce sığınmacılara vize kontrolü yapmayı bırakmış ve binlerce kişi Almanya ve Avusturya istikametine giden trenlere akın etmişti. Gara gelen sığınmacıların sayısı artınca, güvenlik güçleri, garı sığınmacılara kapatma kararı almıştı.