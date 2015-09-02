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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacıların Budapeşte'deki tren garında bekleyişi sürüyor

Sığınmacıların trenlere akın etmesi üzerine dün polisin geçici bir süre kapattığı Budapeşte'deki tren garında binlerce sığınmacının bekleyişi sürüyor.

02 Eylül 2015 12:22

Budapeşte'deki Doğu Tren Garı'ndaki sığınmacıların dramı sürüyor. Dün Macar polisinin, çok sayıda sığınmacının Almanya ve Avusturya istikametine giden trenlere akın etmesi üzerine garı kapatmasının ardından, gerginlik çıkmıştı. Sığınmacılar sloganlar atarak, polisi protesto etmişti. Binlerce sığınmacı dünden bu yana garın önündeki bekleyişini sürdürüyor. Bekleyenlerin çoğunun Arap ülkelerinden gelen sığınmacılar olduğu belirtiliyor. Macar polisi önceki gün gara gelen sığınmacılara vize kontrolü yapmamış ve Batı Avrupa'ya seyahat eden trenlere binmelerine izin vermişti.

Polis dün garı geçici olarak kapatmasının ardından kontrolleri artırmış, yolcuların kimlik ve vize kontrolünün ardından trenlere binmesine izin vermişti. Göçmenlere yardım eden Aid kuruluşu Macar halkına, sığınmacılara acilen yardım etme çağrısında bulundu. Kuruluş sığınmacıların gıda maddesi, döşek, battaniyeye ihtiyacı olduğunu, insanların beton zemin üzerinde uyumak zorunda kaldığını vurguladı. Medyada yer alan haberlere göre Macar polisi, gar önündeki sığınmacıları otobüslere bindirerek gardan uzaklaştırmayı planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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