Suriye'den İngiltere'ye: Siz de denetçi gönderin

İngiltere Parlamentosu Suriye krizini ele almaya hazırlanırken, Suriye Parlamentosu Başkanı sürpriz bir mektup yollayıp İngiliz milletvekilleri ve kimyasal silah uzmanlarından oluşan bir heyeti başkent Şam'a davet etti.

BBC Türkç'de yer alan habere göre Suriye Parlamentosu Başkanı Muhammed Cihad el Laham'ın, İngiliz Avam Kamarası Başkanı'na hitaben yazdığı mektupta heyetin mümkün olduğunca kısa sürede gönderilmesi ve heyette BM kimyasal silah denetçilerinin vardığı sonuçları kontrol edecek uzmanlara da yer verilmesi çağrısı yapıldı.

Metinde, İngiltere'nin Suriye'ye saldırması durumunda, saldırıdan sorumlu olanlara İngiltere mahkemelerinde dava açılacağı ve olası bir saldırının 'agresif ve nedensiz bir savaş hamlesi' olacağı söyleniyor.

Suriye Parlamentosu Başkanı'nın mektubunda El Kaide'nin İngiltere ve Suriye'nin ortak düşmanı olduğu ve laik Suriye'ye saldırmanın 'doğrudan El Kaide'yi güçlendireceği' de vurgulanıyor.

1914 vurgusu

Mektupta ayrıca İngiliz milletvekillerine 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na uzanan olaylar hatırlatılıyor ve 'Yerel düzeyde yaşanan trajediler bölgesel savaşlara, bu da küresel bir çatışmaya dönüşebilir' deniyor.

Suriye yönetiminin mektubunda İngiliz milletvekillerinden, 'şimdiye kadar gördüklerimizi gölgede bırakacak; korkunç insani acıları gölgede bırakacak bir diğer şüpheli savaş dosyasına aldanmamaları' çağrısı yapılıyor.

İngiltere'de hükümet, muhalefetteki İşçi Partisi'nin BM kimyasal silah denetçilerinin raporunun beklenmesinde ısrarcı olmasından sonra, Suriye'ye askeri müdahale konusunda bugün meclisten tezkere istemekten vazgeçti.

Bugün Avam Kamarası'nda tartışılacak olan önerge, bu konuda nihai kararı BM silah denetçilerinin raporundan sonraya bırakıyor.

BM silah denetçilerinin Huta'daki incelemelerinin dört gün daha sürmesi planlanıyor.

Topladıkları örneklerin laboratuvar sonuçlarının alınması için de birkaç gün daha beklemek gerekecek.



BM denetçilerinin bu süreç sonunda hazırlayacağı rapor saldırıda kullanıldığı söylenen kimyasal madde hakkında bir fikir verse bile, saldırıyı kimin düzenlediği tartışmasına açıklık getiremeyecek.

Esad yönetimi muhalefeti, muhalefet ve başını ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye'nin çektiği bir grup ise Esad yönetimini 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında sivil halka kimyasal saldırı düzenlemekle suçluyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun dün cezai bir askeri müdahale olasılığını düşünen ülkelerden raporun sonucunu beklemelerini istemişti.

Muhalefet kanıt istiyor

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband de dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, eğer BM raporu beklenmezse hükümete verdikleri desteği geri çekeceklerini söyledi. Miliband hükümetten, geçen haftaki saldırıdan Esad hükümetinin sorumlu olduğuna dair "güçlü kanıtlar" istedi.

Ed Miliband ayrıca Irak'tan dersler çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu açıklamadan yaklaşık iki saat sonra Başbakan David Cameron, mecliste bugün insani adımların tartışılacağını ve müdahale tezkeresi istemeyeceklerini bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, kabinenin muhalefetin tehditleri karşılığında geri adım atıp atmadığı sorusuna, 'karşılıklı uzlaşmaya dayalı bir sürecin gerekli olduğu' yanıtını verdi.

Hague "Başbakan ele alacağımız önergede, Irak'ta yaşananlara dair ülkedeki derin kaygıları yansıtmakta" dedi. İngiliz analistler, Cameron ile koalisyon ortağı liberal lider Nick Clegg'in kendi gruplarının desteğine de %100 güvenemediği yorumunu yapıyor.