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Dünya

Obama: Kimyasal saldırıyı Suriye hükümeti yaptı

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin, Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıyı Suriye hükümetinin yaptığı sonucuna vardığını söyledi. Obama, askeri müdahale hakkında ise henüz bir karar vermediğini belirtti

29 Ağustos 2013 05:56

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin, Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıyı Suriye hükümetinin yaptığı sonucuna vardığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Amerikan PBS televizyonunda yaptığı röportajda kimyasal silahlar kullanılmasının, ABD'nin ulusal çıkarlarını etkilediğini belirten Obama, askeri müdahale hakkında ise henüz bir karar vermediğini açıkladı.

Suriye'ye yapılacak sınırlı bir saldırının amacının ne olacağı hakkında eleştirilere hedef olan Obama, saldırının Beşer Esad rejimine, "Bir daha kimyasal silah kullanmaması yönünde güçlü bir mesaj" olacağını belirtti.

BBC'nin haberinde, Esad rejiminin kimyasal silah kullanma suçu işlediğini kanıtlayacak belgeleri ABD'nin yine de göstermek zorunda olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) denetçilerinin hâlâ Suriye içinde araştırmalarını sürdürdüğü de yeraldı.      

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, araştırmaların tamamlanması için denetçilerin dört güne daha ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın PBS kanalıyla yaptığı röportajın Suriye hakkındaki bölümü şöyle:

 

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