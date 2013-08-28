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Dünya

Suriye: Teröristlerin kullandığı kimyasal silahlar Türkiye’de üretildi

Suriye’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi: Terörist gruplar Türkiye topraklarında kimyasal silah üretimine yönelik bir laboratuvar kurdu

28 Ağustos 2013 18:32

Suriye rejimi, silahlı grupların Batılı ülkeleri müdahaleye çekmek için “Türkiye’de üretilen” kimyasal silahları kullandığını iddia etti.

Ria Novosti’nin haberine göre Suriye’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Başar El Caferi, “Silahlı gruplar Suriye’ye karşı bir askeri müdahale ve saldırıyı provoke etmek için kimyasal silahlar kullandı” dedi.

Caferi’ye göre Türkiye ve birçok Batılı ülkenin desteklediği “terörist gruplar”, Türkiye topraklarında kimyasal silah üretimine yönelik bir laboratuvar kurdu.

Temsilci, kimyasal silah üretimi için gerekli maddelerin ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar tarafından sağlandığını savundu.

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