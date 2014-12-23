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Dünya

‘Suriye’de 3 ayda 1046 IŞİD militanı öldürüldü’

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 'ne göre gizlilik ve ulaşım problemleri nedeniyle zayiat açıklanandan fazla olabilir

23 Aralık 2014 20:50

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de üç ay önce başlayan ABD öncülüğündeki hava saldırılarında, 1046 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanının öldürüldüğünü açıkladı.

BBC türkçe'nin haberine göre, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Gözlemevi, ölenlerin büyük çoğunluğunun yurt dışından gelip IŞİD için savaşan kişiler olduğunu duyurdu. Gözlemevi’ne göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin 52’si sivil. Bu kişilerden sekizi çocuk, beşi de kadın.

Hava saldırılarında, Suriye’de faaliyet gösteren başka bir cihatçı örgüt olan Nusra Cephesi’nden de 72 savaşçının öldüğü açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölümler konusundaki gizlilik ve çatışmalar ile bombardımanların yaşandığı alanlara erişim zorluğu nedeniyle gerçek zayiatın açıkladığından daha yüksek olduğuna inanıyor.

 

Kürtlere hava saldırılarıyla destek

 

IŞİD, Irak ve Suriye’nin bir bölümünü kontrol altında tutuyor. Örgütün Haziran ayında Irak’ın Musul kentini ele geçirmesinin ardından IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi “halifeliğini” ilan etmişti.

IŞİD, Suriye’nin kuzeyinde ise Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) kontrolünde bulunan Kürt kenti Kobanê’yi yaklaşık üç buçuk ay önce kuşatmış, kentten kaçan yaklaşık 200 bin sivil de Türkiye’ye sığınmıştı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, örgütün mevzilerini bombalayarak Kobanê’deki Kürt güçlerine destek vermişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı yaklaşık 150 peşmerge ise YPG’ye destek amacıyla Türkiye üzerinden Kobanê’ye geçmişti.

 

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