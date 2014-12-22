‘IŞİD, tüm dünyayı ele geçirmek istiyor’

IŞİD’in Suriye ve Irak’ta elinde tuttuğu bölgelere giriş izni verdiği ilk Batılı gazeteci olan Jürgen Todenhöfer, 10 günlük araştırmasının ardından ülkesine döndü ve uyardı: Grup sandığınızdan daha güçlü ve daha tehlikeli. Alman gazeteci Todenhöfer, bir IŞİD yöneticisinin "Bir gün tüm Avrupa'yı ele geçireceğiz" dediğini anlattı.

Hürriyet'teki habere göre, Türkiye üzerinden Musul’a giden Todenhöfer, aylar süren pazarlıkların ardından IŞİD tarafından kabul edilerek militanlarla 10 gün geçirdi. Suriye ve Irak’ta bulunma imkanı elde eden gazeteci, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ilk ve tek konuşmasını yaptığı camiyi de gezme fırsatı buldu.

IŞİD’le geçirdiği günlerin bir özetini yayınlamayı planlayan Todenhöfer, Alman basını ile CNN'e konuştu ve ilk izlenimlerini aktardı.

Ağustos ayında kafası kesilerek infaz edilen James Foley’in Bingazi’de kaldığı otelde konakladığını anlatan Todenhöfer, sonunun ABD’li gazeteciyle aynı olmasından endişe ettiğini aktardı. Haber sitesi “Der Tz”ye verdiği röportajda, IŞİD’le yaptığı pazarlıklar süresince öldürülen gazetecilerle aynı kaderi paylaşmamak için uğraştığını da sözlerin ekledi. 74 yaşındaki gazeteci, “Her gün yüzlerce yabancı savaşçı gönüllü olarak IŞİD saflarına katılıyor. Bunu anlamakta oldukça zorlandım” dedi.

'Tüm dünyayı ele geçirme planları'

Geçtiğimiz hafta ülkesine dönen Todenhöfer, RTL kanalına da konuştu ve IŞİD’in kendisini işlevini yerine getiren bir devlet haline getirmek için çok uğraştığını ifade etti. IŞİD’in “sosyal yardım hizmeti ve okul sistemi” bulunduğunu anlatan gazeteci, örgütün kız çocuklarına eğitim sağlamak için planları olmasına şaşırdığını anlattı.

Gazeteci IŞİD militanlarının, "Tüm dünyayı ele geçirme ve Kuran'ın yorumuna inanmayanların öldürüleceği" fikrini sürekli olarak tekrar ettiklerini belirtti.

'Alman markası makineli tüfekler'

Bölgede kaldığı süre boyunca militanlar arasında rahatça dolaşma imkanı bulduğunu anlatan gazeteci, Facebook sayfasında paylaştığı bir fotoğrafta yanındaki militanların elinde Alman markası makineli tüfeklerin bulunduğunu belirtti.

Todenhöfer, hava saldırılarıyla IŞİD’in bitirilemeyeceğini anlatırken, “Havadan bırakılan ve sivilleri vuran her bombayla teröristlerin sayısı artıyor” diyor.

Daha önce Filistin asıllı Vice News muhabiri Medyan Dairieh, IŞİD kontrolündeki Rakka'da militanlarla birlikte geçirdiği üç haftayı, belgesel haline getirmişti.



