Bild: Türk sınır görevlileri rüşvete meyilli ya da IŞİD sempatizanı

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, Avrupa’dan IŞİD’e katılan genç kızlar konusunda yaptığı haberde, tartışılacak ifadelere yer verdi. “IŞİD genç kızları böyle kandırıyor” başlığıyla verilen haberde, başta İngiltere olmak üzere kandırılan genç kızların Almanya ve Türkiye üzerinden Suriye ve Irak’a ulaştıkları belirtilirken, “Türk sınırları nispeten geçirgen olarak kabul ediliyor. Sınır muhafızları rüşvete eğilimli, hatta bazıları da terör örgütü militanlarına sempati ile yaklaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Hürriyet’ten Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, IŞİD’in petrol satışı ve fidye paraları ile genç kızların gözünü boyadığını aktaran gazete, yayınladığı grafiklerle IŞİD petrolünün Türkiye’ye satıldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Buradan kazanılan paralarla Avrupa’da Facebook, Twitter gibi sosyal medya ve internet üzerinden ulaşılan ve aralarında 15 yaşlarındaki çocukların da bulunduğu genç kızların kandırıldığını aktaran gazete, bölgeye giden çocuk yaştaki kızların IŞİD militanlarıyla evlendirildiğini aktardı.

Gazete, bölgeye bu yolla kandırılarak giden kızlara örnek olarak Viyana’dan giden Sabina Selimovic (16) ve Samra Kesinovic (17), Bristol‘den Jusra Hussein (15) ve Stockwell‘den Samia Dirie‘yi (17) örnek gösterdi.