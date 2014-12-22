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El Kaide operasyonunda tutuklanıp, serbest bırakılan Bayancuk: IŞİD'e yapılan saldırı bize yapılmış sayılır

Halis Bayancuk'un IŞİD'e destek veren konuşmaları ortaya çıktı

22 Aralık 2014 16:45

Halis Bayancuk; Türkiye bu ismi "El Kaide Türkiye lideri" iddiasıyla duydu. Önce 2008’de, sonra 2011’de ardından da 2014’te olmak üzere üç kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlkinde 13 ay, ikincisinde 2 yıl, üçüncü operasyonda ise 10 ay olmak üzere 4 yıl hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan ve hakkındaki davaların Yargıtay’da ettiği Bayancuk, 11 Mayıs'ta sosyal paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen görüntülerinde IŞİD'e tam destek verdiğini açıklıyor. Görüntülerde Bayancuk, IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir. Onlara yönelik her bir saldırıyı bize yapılmış sayarız" diye konuşuyor.

Bayancuk, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"AK Parti hükümeti, Ahmet Davutoğlu'ndan başlamak üzere IŞİD'e karşı bir takım açıklamalar yapıyor. Bir de öyle bir şey söylüyor ki ben eminim eve gittiğinde kendi de gülmüştür bu söylediğine, 'Esad'la işbirliği yapmış bu mücahitler, muhalifler biraz güçlendiği zaman muhaliflerin gücünü kırmak için saldırılara başlamışlar.' Sen hiç mi haber takip etmezsin? Sen adamların kendi beyanatlarını da mı görmezsin? Adamlar diyorlar ki, 'Biz IŞİD'e tahammülümüz bitti ve onlara saldırdık.' Onların saldırdığı bir durumda nasıl IŞİD saldırmış oluyor? Bu açıklamalar niye yapılıyor, Türkiye'deki Müslümanların bu konuda sükût etmesi için. Yani insanlar şöyle düşünsün, 'Hükümet tarafını belirledi. Öyleyse biz sükût etmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bizi de o örgütün üyesiymiş gibi, destek veriyormuş gibi bize de zarar verebilirler.IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir. Onlara yönelik her bir saldırıyı bize yapılmış sayarız. Ben inanıyorum ki o savaş akide savaşıdır. Ben o kardeşlerimin yanındayım. Kim o kardeşlerimize saldırı yapmışsa bunu bana yapılmış olarak kabul ediyorum. Onun için her birimiz bu konuda tarafımızı belli etmemiz lazım."

Bayancuk'un IŞİD'e destek veren görüntülerinin yer aldığı video şöyle:

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