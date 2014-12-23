IŞİD yanlısı 'Hilafetin Askerleri' örgütünün lideri öldürüldü

Cezayir, Irak Şam İslam Devleti'ne desteğini ilan eden Hilafetin Askerleri örgütünün lideri Halit Ebu Süleyman’ın öldürüldüğünü açıkladı. Hilafetin Askerleri eylül ayında Fransız turist Herve Gourdel'i, başını keserek öldürmüştü.

Cezayir Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özel kuvvetlerin, Halit Ebu Süleyman olarak da bilinen Abdülmelik Gouri’yi başkentin 50 kilometre doğusunda öldürdüğü ifade edildi.

Hilafetin Askerleri militanları Gourdel’i ülkenin doğusunda kaçırmış ve Fransız turistin başını keserek öldürmüştü. Terör örgütü, turisti infaz etmesinin nedenini, “ Fransa ’nın Irak’ta ABD ’nin öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyona katılması” sözleriyle açıklamıştı.