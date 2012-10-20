Suriye uçağının istihbarat kaynağı ABD mi?

Moskova-Şam seferini yaparken, "sivil olmayan" kargo taşıdığı gerekçesiyle Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye yolcu uçağının istihbaratının ABD tarafından verildiği iddia edildi.

Amerikan gazetesi Washington Post'ta yer alan habere göre, 10 Ekim'de Türk F-16'ları tarafından askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye yolcu uçağının istihbaratının ABD tarafından Türk yetkililere verildiği ileri sürüldü.

ABD'li bir yetkiliyi kaynak gösteren Washington Post, Suriye yolcu uçağında "Rus silahları olduğu" bilgisini Amerikan istihbarat yetkililerinin Ankara'ya verdiğini söyledi.

ABD'li yetkili, Suriye uçağının, Suriye'deki Rus yapımı uçaksavar sistemi için radar ve elektrik parçaları taşıdığını söyledi.

İsmi gizli kalmak kaydıyla konuşan ABD'li yetkili, Suriye'nin yıllar içinde Rusya'nın yardımıyla Ortadoğu'daki en güçlü uçaksavar sistemlerinden birini kurduğunu ileri sürdü.

'Bölgesel savaş' korkusu

Haberde, Suriye'deki iç savaşın Ortadoğu'da bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için ABD ile Türkiye'nin istihbarat ve askeri işbirliğini yoğunlaştırdıkları vurgulandı.

Suriye'de askeri müdahaleye soğuk bakan Obama yönetiminin de, son dönemde bu ülkede şiddetin derinleşmesi üzerine, NATO üyesi Türkiye ile krizin çözümü için yeni adımlar attığı belirtildi.

'Ortak plan üzerinde çalışma'

Haberde, bu çerçevede geçtiğimiz hafta ABD'li ve Türk yetkililerin bir araya gelerek, uçuşa yasak bölge ve Suriye'nin kimyasal ve biyolojik silahları konusunda bir dizi plan üzerinde çalıştığı da ileri sürüldü.