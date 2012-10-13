ABD: Uçaktaki malzemelerin askeri ekipman olduğundan şüphemiz yok

ABD'den, Ankara'ya indirilen Suriye uçağına yönelik Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland aracılığıyla bir açıklama geldi. Nuland, "Uçakta bulunan malzemelerin askeri ekipman olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok" dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, ABD olarak, Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağında bulunan malzemelerin, ''Ciddi askeri ekipman olduğuna dair hiçbir şüphelerinin bulunmadığını'' söyledi.

Nuland, günlük basın toplantasında bir soru üzerine, Türkiye'den uçakta bulduklarına dair gayet kapsamlı açıklamalar edindiklerini belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda oldukça tanımlayıcı açıklama yaptığını dile getiren Nuland, ''Bunun ciddi askeri ekipman olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok'' dedi.

Bir başka soru üzerine Nuland, bu konuda Rusya ile de temasta olduklarını ifade ederek, her zaman ''özellikle de BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu tür eylemlerinin devamı konusunda ciddi kaygılarının olduğuna yönelik açık olduklarını'' anımsattı.



Rusya ve Çin'e eleştiri



Nuland, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda herhangi bir yaptırım kararının olmadığının belirtilmesine karşılık, ''BM Güvenlik Konseyi kararı yok çünkü konseyin üyesi olan Rusya ve Çin, bunu engellemeye devam ediyor'' dedi.

Bir gazetecinin, ''(Rusya'nın silah göndermesi gibi) Bu tutum o zaman bir şeyin ihlali değil'' yorumu üzerine Nuland, ''Hayır, ama BM Güvenlik Konseyi'ndeki diğer herkes, tek taraflı olarak Esad rejiminin dışarıdan destek edinmemesi için elinden geleni yapıyor'' diye konuştu.



Savaş makinesine yardım edilmemeli



Nuland, ''Burada Rusya'nın yanlış yaptığını mı söylüyorsunuz '' sorusuna, ''Bir yıldır söylediğimiz gibi, hiçbir sorumlu ülke, Esad rejiminin savaş makinesine yardım ve ortaklık etmemeli, özellikle de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak küresel barış sorumluluğu olanlar'' yanıtını verdi.



'Ahlaki iflas'



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, gazetecinin, ''BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye

herhangi bir yaptırım uygulamamasından dolayı, hala Esad rejimine yönelik bir yaptırım yok'' sözleri üzerine, ''Hukuken doğrusunuz ama bu politika hala ahlaki iflastır'' dedi.