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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Uçak olayı, Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Yasal bir kargoydu ve yasal bir şekilde gönderildi' iddiasını yineledi

15 Ekim 2012 11:37

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Havayolları'na ait bir yolcu uçağın, Türkiye hava sahası üzerindeyken Türk savaş uçakları tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmesiyle ilgili olarak Rusya-Türkiye ilişkilerine değindi. Lavrov, ''Hiç kimsenin Türk-Rus ilişkileri üzerine endişelenmemesi gerekiyor. Uçak olayı, ilişkilerimizi etkilemeyecek" dedi.

Lüksemburg'da Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara Esenboğa Havaalanı'nda durdurulan Suriye uçağı konusuna değinen Lavrov, şunları söyledi:

''Hiç kimsenin Türk-Rus ilişkileri üzerine endişelenmemesi gerekiyor. İki ülke ilişkileri istikrarlı ve sağlam bir şekilde gelişiyor. Uçak olayı, ilişkilerimizi etkilemeyecek.''

Uçaktaki kargonun Rus firmasına ait olduğunu ve Suriye'ye gönderildiğini hatırlatan Lavrov, ''Yasal bir kargoydu ve yasal bir şekilde gönderildi'' iddiasını yineledi.

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