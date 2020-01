Suriye yolcu uçağı F16'larla Ankara'ya indirildi, bazı malzemelere el konuldu

Suriye Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Türkiye hava sahası üzerindeyken Türk savaş uçakları tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Mürettebat dahil 37 kişinin bulunduğu uçakta yapılan ilk araştırmada 12-13 adet dev koliye rastlandı. Koliler incelenmek için tek tek açıldı. Kolilerden haberleşme cihazları, telsiz setleri ve Jammerlar çıktı. Füze parçası olduğu değerlendirilen bazı malzemelere el kondu. Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye'ye ait Moskova-Şam seferini yapan yolcu uçağı, saat 02.30'da kalkış yaptı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, uçak kriziyle ilgili, "Suriye uçağındaki bazı malzemelere el konuldu, gitmesine izin verdik" açıklamasını yaptı.

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre kargosunda silah bulunmasından şüphelenilen, yerel saatle 15.00'da Moskova (Vnukovo) - Halep-Şam seferini yapan Suriye Havayolları'na ait RB-442 sefer sayılı A-320 Airbus tipi bir yolcu uçağı Türk hava sahası üzerindeyken, Türk F-16 savaş uçakları tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi.

Gelişme yaşanırken Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili 'acil' bir bildiri yayınladı ve Suriye hava sahasında bulunan Türk uçaklarını Suriye'nin misilleme yapma olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Kargoda 12-13 dev koli

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda güvenlik şeridine alınan uçakta yapılan ilk incelemede yaklaşık 12-13 dev koliye rastlandı. Güvenlik birimleri içinde silah ve mühimmat olduğu şüphesiyle paketleri tek tek açmaya başladı. Yapılan incelemelerde haberleşme cihazları, telsiz setleri ve Jammerlar bulundu. Her hangi bir silah ve mühimmata rastlanmadı. Bulunan malzemelerin özel bir Rus şirketi tarafından Suriye Savunma Bakanlığı’na teslim edilmek üzere uçağa yüklendiği belirlendi. Kolilerin içinden gerekli fatura ve konşimentolar da çıktı.

Davutoğlu: İstihbaratın kaynağı gizlidir

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, uçak kriziyle ilgili, "Suriye uçağındaki bazı malzemelere el konuldu, gitmesine izin verdik" açıklamasını yaptı. Davutoğlu şöyle konuştu:

"Sivil uçakların taşıdıkları kargoyla ilgili bildirim yapmaları gerekir. Bu uçakla ilgili kargosunda sivil havacılık kurallarına uygun olmayan bazı yük olduğu bilgisi geldi. Biz de incelenmesi için indirilmesine karar verdik. Silah çıkarsa uluslararası hukukun gerektirdiği işlemler yapılır.

Bildirim yapılmadan uçması sivil havacılık kurallarının ihlalidir. Sayın Başbakanımız da bilgilendirildi. Şu an inceleme sürüyor. Her an bir gerekçeyle böyle bir rejime yönelik silah akışını kontrol etme konusunda kararlıyız.

Yolculara yemek ikramı da veriyoruz. İsterlerse salonlarımızda ağırlanabileceklerini de belirttik.

Uçakla ilgili istihbaratın kaynağı gizlidir. Uçakta yapılan aramalarda kolilerde çıkan bazı malzemelere el konuldu. Uçağın gitmesine izin veriyoruz."

Türkiye Suriye üzerindeki sivil uçuşları durdurdu

Türk Dışişleri Bakanlığı, Suriye hava sahasının emniyetsiz hale gelmesi nedeniyle Türk sivil uçaklarının bu bölgedeki uçuşlarını durdurdu. Cidde'ye hac seferi yapan THY uçağı hava sahası kapanması nedeniyle Adana'ya indi.

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığından gelen bilgi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Türk havayolu şirketlerine acil kodlu geçtiği bilgi ile Suriye hava sahasını kullanan tüm sivil uçakların derhal geri dönmesini istedi. Bu gelişmelerin yaşandığı dakikalarda Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan kalkan Suriye yolcu uçağı Türk hava sahasında uçarken Türk savaş uçakları tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Aynı saatlerde hac uçuşu yapmak üzere Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları uçağı Eda Suriye hava sahasının kapanma bilgisi ulaştığı için Adana'ya saat 18.30'da inmek zorunda kaldı.

Suriye uçağı 02.30'da Türkiye'den ayrıldı

Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye'ye ait Moskova-Şam seferini yapan yolcu uçağı, saat 02.30'da kalkış yaptı.

Esenboğa Havalimanı'na dün akşam indirilen Suriye'ye ait Moskova-Şam seferini yapan uçağın kargosunda, yolcuların tahliye edilmesinin ardından arama yapıldı. Bu sırada çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aramanın ardından uçağın yolcularıyla birlikte gitmesine izin verildi. Yolcuların yeniden alındığı uçaktaki malzemelere incelemelerin tamamlanması ve sonraki işlemler için el konuldu. Uçak, saat 02.30'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, uçakta ''sivil uçuşlarda bildirim yapılması gerekip de olması meşru olan unsurlar dışında mahzur telakki edilebilecek unsurlar olduğunu'' söylemişti.

Türk havayolu şirketlerine de güvenli olmadığı gerekçesiyle Suriye hava sahasını kullanmamaları uyarısında bulunulmuştu.

Uzmanlar uçak krizini değerlendirdi

Emekli büyükelçi Yalım Eralp : Silah taşıdığı şüphesiyle yapıldığı açıklandı. Eylül ayında Associated Press bir rapor yayımlamıştı. Kuzey Kore uçağını da Irak bu nedenle durdurdu. Sivil havacılık kurallarına göre bu tür sivil uçaklar silah taşıdığını bildirmek zorundadır. Bu nedenle gelen bilginin değerlendirilmesi için uçak indirilmiştir.”

Eski Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, emekli büyükelçi Murat Bilhan: Şu anda uçukta arama yapılmakta. Aramalarda eğer silah bulunursa ayrı bulunmazsa ayrı değerlendirmek lazım. Şu aşamada değerlendirme yapmak çok zor. Ancak yaşanan durumu Rusya ile ilişkilerimiz bakımdan değerlendirmenin çok da doğru olmayacağını düşünüyorum. İki ülkenin çok boyutlu ve değişik ilişkileri var. Başta enerji konusu olmak üzere karşılıklı olarak birbirimize bağımlı durumdayız. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye’nin darılmasının çok kötü ve büyük sonuçları olur.

İki ülke Suriye konusunda farklı düşünüyor olabilir ama bu Rusya bizi feda edecek ya da biz Rusya’ya darılacağız anlamına gelmez.

Sivil yolcu taşıyan bir uçakta silah bulunması Rusya’nın sorumluluğundadır. Bunun farklı yaptırımları ya da karşılıkları vardır. Ancak uçakta silah bulunmaz ise Türkiye haksız çıkar ve bunun da dönüşü hoş olmaz. Böyle bir durumda uçağı indirme kararı ihbar üzerine yapıldıysa ki açıklamalar bunu gösteriyor o zaman muhbirin haklı ya da haksız olduğunu bakmak gerekiyor. Muhbir iftira atıyorsa üç ülke açısından da bunun üzerine gidilmesi gerekir."