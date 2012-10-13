Suriye uçağının el konulan kargosunda radar parçaları mı vardı?

Askeri yetkililer, Rusya'dan Suriye'ye giden "askeri mühimmat var" istihbaratıyla Ankara Esenboğa Havaalanı'na indirilen Suriye uçağında, ileri teknoloji ürünü radar sistemlerinde kullanılan ve radarın beynini oluşturan, özel yazılıma sahip bir cihaz olduğu açıkladı.

Türkiye'nin Esenboğa Havaalanı'na indirmeye zorladığı Suriye'ye ait yolcu uçağının taşıdığı kargolara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Uçakta Makine Kimya Enstitüsü (MKE) muadili olan kuruluştan gönderilen araç, gereç ve mühimmat" olduğunu açıklamıştı.

Vatan gazetesinin edindiği bilgiye göre, askeri yetkililer uçakta yer alan ve Türkiye'nin el koyduğu kargoda, ileri teknoloji ürünü malzemelerden birinin radar sistemlerinde kullanılan ve radarın beynini oluşturan, özel yazılıma sahip bir cihaz olduğu belirtti. Ayrıca uçakta bulunan bir diğer malzeme ise güdümlü füzelerin GPS'ini bozan bir sistem olduğu açıklandı.

Askeri yetkililer, ABD füzelerinin Körfez Savaşı'nda Türkiye topraklarına düşmesine neden olan ve İran tarafından kullanılan sistemin Suriye'ye götürülmek istendiğini söyledi. "Stratejik öneme sahip" diyen yetkililer, "Askeri bir operasyon sırasında fırlatılacak füzelerin hedeflerine ulaşmasını engelleyecekti" diye konuştu.