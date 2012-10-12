Rusya: Uçaktaki radar ekipmanı yasal

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'dan Şam'a giderken, Türkiye tarafından "acil iniş"e zorlanan Suriye yolcu uçağında silah olmadığını söyledi. Lavrov, "Uçaktaki radar ekipmanı yasal" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Esad rejimine silah taşıdığı gerekçesiyle, F-16'lar eşliğinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorla indirdiği Suriye Havayolları uçağıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"Suriye yolcu uçağında silah yoktu" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "İndirilen uçağın içindeki radar ekipmanı da yasal" dedi.

"Sırrımız yok" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Tabii ki, uçakta herhangi bir silah yoktu, olamazdı da. Uçakta yasal bir kargo vardı. Yasal bir Rus tedarikçi yasal bir müşteriye gönderiyordu" şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uçakta bulunan malzemelerin sivil havacılık kurallarını aykırı olduğunu söylemişti. İncelemeye alınan malzemelerin Rusya'da askeri araç gereç üretimi yapan bir kuruluştan gönderildiğini belirten Erdoğan, alıcının ise Suriye Savunma Bakanlığı olduğunu kaydetmişti.