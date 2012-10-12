Rus gazetesi: Suriye yolcu uçağında radar için yedek parça vardı

Rus Kommersant gazetesi Ankara'ya indirilen ve Türk yetkililerin net olarak içeriğini söylemediği Suriye yolcu uçağında Şam rejimine ait hava savunma sistemleri için elektronik yedek parça bulunduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan Rus silah ihracatı sanayisinden kaynaklar, Esenboğa Havalimanı’na indirilen uçakta ele geçirilen 12 kolinin içinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi askeri mühimmat bulunmadığını öne sürdü.

Gazetenin haberinde, kolilerin içinde Suriye hava savunma sistemleri radarları için elektronik yedek parça ve bu donanımın nasıl kullanılacağına ait dokümanların bulunduğu belirtildi.

'İzin gerektirmiyordu'

Haberde, Türk tarafının Suriye yolcu uçağında bulduğu bu malzemelerin askeri radarlardan ayrı ele alındığında tanım itibarıyla askeri malzeme sayılamayacağı tespiti yapılarak, "Yolculara hiçbir tehdit oluşturmayan bu yedek parçalar kesici, yanıcı veya patlayıcı madde içermediği için özel izin veya bildiri de gerektirmiyordu. Uçakta ele geçirilen yedek parçalar kapalı bir radyoyu yanınızda taşımak gibi bir şey" denildi

Gazete, bu olayın Türkiye ile Rusya arasında ilişkileri ciddi biçimde etkileyebileceği yorumunda da bulundu.

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Kommersant gazetesinde yayımlanan haberde Türkiye'nin Suriye uçağının kargosu hakkında istihbaratı nereden aldığı konusuna da değinildi. Türkiye'ye bilginin herhangi bir yabancı ülke ajanlarının dış gözlemi sonucu değil, Rusya'da askeri üretim yapan fabrikaların içinden sızdırıldığı ipuçları verildi. Buna kanıt olarak Suriye yolcu uçağı olayının ardından Rusya İç İstihbarat Servisi FSB'nin Rusya'daki tüm askeri üretim yapan fabrikalarda çalışan personeli zanlı olarak görmesi gösterildi. (Hürriyet)