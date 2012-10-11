Erdoğan: O malzemeleri gönderen Rus MKE’si, gönderilen Suriye Savunma Bakanlığı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile yaşanan uçak krizi için, 'El koyduğumuz malzemelerin alıcı bir şirket değil, Suriye Savunma Bakanlığı'dır. Bakın size bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Yolcu uçaklarında hiçbir askeri malzeme taşınamaz bu uluslararası bir kuraldır.' dedi.

Erdoğan, Rusya'dan Suriye'ye giden askeri mühimmat taşıyan uçağın ihbarını kimin yaptığını açıklayamayacaklarını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağıyla igili soruları cevapladı. İşte Erdoğan konuşmasının satırbaşları:

‘Yolcuların tüm ihtiyaçları karşılandı’

Uçak iniş yaptıktan sonra ilgili birimlerimiz devreye girdi, kendilerine binalarımızda istirahat etme imkanı hazırlandı, tedbirler buna göre alındı. İçeriden birkaç kişi çıktı, fakat bir grup çıkmadı daha sonra çıkanlar tekrar uçağı döndüler. Kendilerine uçakta her türlü ihtiyaçları giderilmek suretiyle yemek vesaire içecek hepsi muntazaman verildi. Bunun yanında içeride herhangi bir sağlık noktasında sıkıntı olur diye bu tür tedbirler alınmıştı. Bununla ilgili olarak içeriye doktor gönderildi. Böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ama biz ne olur ne olmaz diye bu tedbiri elden bırakmadık.

‘Gönderen yer de gönderilen yer de belli’

Yapılan aramalar savunma saniyine ait malzemeler bulundu. Bunlara el konuldu ve ilgili birimlere gönderildi. Bunların neler olduğu noktasında çalışmaları o birimlerimiz yapıyor. Gerek gönderilen yer gerekse gönderen yer bunların hepsi belli. Konuyla ilgili olarak da bu açıklamaları ilgili birimlerimize yaptık. Fakat ben burada özellikle bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

‘Çakı bile götüremezsiniz’

Burası çünkü önem arz ediyor. O da şudur, yolcu uçaklarıyla her halükarda asla bu tür savunma sanayine ait veyahut da silah mühimmat araç gereç hiçbir malzeme taşınamaz. Bu uluslararası anlaşmaların gereğidir. Tabi hava sahamızdan böle bir şeyin geçmesine yönelik de bu tür bir iznin ve yolcu uçağıyla böyle bir şeyin yapılması zaten uluslararası uçuşlara da aykırıdır. Hatta hatta ben biraz daha işi ileriye götüreceğim, yani toplu miktarda çakı bile götüremezsiniz. Bu bile yasaktır. Ama bu bile maalesef bu yasak çiğnenmiştir.

İhbarı kim yaptı?

Rusya’dan bizim MKE’nin muadili olan Suriye Savunma Bakanlığı'na gönderilen araç gereç mühimmattır. Ve şu anda bulunan bizim ilgili birimlerimizde incelemesi devam etmektedir. Daha sonra da gerekli olan açıklama gerekli olduğu takdirde açıklanacaktır. Bütün bunlara el konulduktan sonra, bunların hepsi tutanakla tespit edilmiştir, uçak yolcularıyla beraber 9 saatlik bir Esenboğa’daki alıkonulmadan sonra tekrar kendi güzergahında yolcularıyla birlikte yoluna devam etmiştir. İhbar noktasında takdir edersiniz ki bu tür kuruluşlar, bunlar açıklanmaz. Bunu da artık sizin anlayışınıza bırakıyorum.

‘Putin ziyareti önceden ayarlandı’

Sayın Putin’in Türkiye ziyareti bizim 4 gün önce yaptığımız telefon görüşmesinde zaten mutabık kaldığımız bir konudur ve tarihini birlikte diplomatik çevrelerimiz 3 aralık olarak o görüşmemizden sonra belirlemişlerdir ve biz bu görüşmeyi kendileriyle yaptık. 45 dakikalık bir görüşmeydi ve onun neticesinde bunun 3 Aralık’ta yapılması konusu dışişleri yetkililerimiz tarafından bugün açıklanmış olması gerekiyor. Olayın bununla alakası yok, bunlar farklı şeyler.

‘Alıcı Suriye Milli Savunma Bakanlığı’

Fakat açıklamanın istenmesi hususunda ise, az önce de söylediğim gibi, zaten ne gönderildiği, bunların hepsi ilgili birim tarafından da bilinmektedir, bunu da ben sizlere az önce ifade ettim. Yani Rusya’nın silah ve mühimmat askeri ihracatını yapan ajansı yani bizim MKE gibi Rusya’daki bir bürodan ofisten veya kurumdan nasıl derseniz deyin onun gönderdiği ihraç ettiği ürünler bunlar. Ve alıcı firma da bu da oradaki şeylerde var, Suriye Milli Savunma bakanlığı. Artık bunun neler olabileceğini sizler de tahmin edin, anlayın. Ve şu anda da bu tür malzemelere el konulmuştur. Bunlar da şu anda bizim ilgili birimlerimizdedir ve üzerlerinde çalışma devam etmektedir.