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Türkiye'den Rusya'ya yanıt: Uçağa havadayken geri dönme şansı verildi

Dışişleri Bakanlığı, 'Uçağın pilotu, uçaktaki yolcu listesi ve yolcuların milliyeti konusunda tarafımıza bir bilgi vermemiştir" dedi

11 Ekim 2012 19:11

Rus ve Suriyeli yetkililerin suçlamalarının ardından Türk Dışişleri'nden de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yolculara kötü muamelede bulunduğu yönündeki iddialar yalanlandı. Dışişleri Bakanlığı, " Uçak Karadeniz üzerinde sefer halindeyken, pilota geri dönme şansı verildi" dedi.

Diplomatik kaynaklar, Ankara'ya indirilen Suriye uçağıyla ilgili istihbaratın ABD'den gelmediğini bildirdi. 
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
 

'Uçağa geri dönme şansı verdik'

 
 
"Türk makamlarınca 10 Ekim’de Moskova-Şam güzergahında sefer yapan Suriye havayollarına ait ticari bir yolcu uçağının askeri malzeme taşıdığına dair alınan ihbar üzerine, anılan uçağın Ankara Esenboğa Havaalanı'na indirilmesine ve gerekli kontrollerin yapılmasına karar verilmiştir. Durum uçağa, Karadeniz üzerinde sefer halindeyken, pilota geri dönme şansı verecek şekilde bildirilmiş; ancak uçağın pilotunun geri dönmeyi tercih etmemesi üzerine, yerel saatle 17.15’te iniş gerçekleştirilmiştir.1
 
 

'Yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşıladık'

 
 
"Uçağın alana inmesine takiben, uçaktaki tüm yolcuların emniyeti ve olabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınmıştır. Yolculara istedikleri takdirde uçağı terk ederek bekleme salonuna geçebilecekleri ve burada tarafımızdan ağırlanabilecekleri bildirilmiş, ancak yolcuların sadece bir kaçı uçaktan ayrılmış, çoğunluk uçakta beklemeyi tercih etmiştir. Ayrıca olabilecek sağlık sorunlarına anında müdahale edilebilmesini teminen, bir sağlık ekibi ve bir ambulans devamlı hazır bekletilmiş, yolculardan birinin rahatsız olduğuna dair bilgi alındığında uçağa doktor gönderilmiş, ancak ihtiyaç olmadığı cevabı alınmıştır. Dolayısıyla, yolcuların hayatının ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmüş olmasına ilişkin olarak ortaya atılan endişelerin dayanağı bulunmamaktadır."
 
 

'Pilot yolcu listesini, vermedi'

 
 
"Uçağın pilotu, uçaktaki yolcu listesi ve yolcuların milliyeti konusunda tarafımıza bir bilgi vermemiştir. Uçakta Rus vatandaşlarının bulunduğu, Ankara’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinden uçağın Ankara’dan ayrılmasından kısa bir süre önce öğrenilmiştir. Büyükelçiliğin Rus yolcularla ilgili bildirimi yapmasını takiben, Bakanlığımız ilgili birimleri arasında gerekli eşgüdüm kurularak, uçaktaki Rus yolcular hakkında düzenli olarak Büyükelçilik yetkililerine bilgi aktarılmıştır. Konu hakkında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı da bu sabah Moskova Büyükelçiliğimiz tarafından bilgilendirilmiştir."
 
 

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