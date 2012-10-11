Rusya: Türkiye'den detaylı açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova-Şam seferini yapan Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağının Türk jetleri eşliğinde Esenboğa Havalimanı'na askeri kargo taşıdığı gerekçesiyle indirilmesine ilişkin olarak Ankara'dan "detaylı açıklama" beklediklerini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Ankara'ya zorla indirilen ve Rus yolcuların da içinde bulunduğu Suriye uçağıyla ilgili Türkiye'den detaylı açıklama bekliyoruz" dendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Askeri mühimmat taşıdığı şüphesiyle durdurulan ve 8 saat alıkonulan uçakta bulunan 17 Rus yolcunun Rus Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmelerine izin verilmedi. Rus tarafı, Türk yetkililerden bu tutumları nedeniyle bir açıklama beklemektedir" denildi. Açıklamada, bu olayla yolcuların yaşam ve güvenliklerinin de tehlikeye atıldığı ileri sürüldü.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya'nın detaylı açıklama talebinin resmi olarak kendilerine ulaşmadığını açıkladı.