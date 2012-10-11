Suriye: Türkiye sivil havacılık kurallarını çiğnedi, şikâyet edeceğiz

Suriye Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Türkiye hava sahası üzerindeyken Türk savaş uçakları tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmesinin üzerine Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Geyda Abdüllatif, uçağın indirilmesiyle ilgili olarak Rus basınına konuştu. Abdüllatif, "Türkiye sivil havacılık kurallarını çiğnedi, şikâyet hakkımızı kullanacağız" dedi.

Geyda Abdüllatif, Türkiye'yi Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu ve insan hakları örgütlerine şikayet edecekleri tehdidinde bulundu, "Türkiye'den uçağın taşıdığı kargonun detaylandırılması konusunda hiçbir talep almadık. Alsaydık buna yanıt verirdik" dedi.

Abdüllatif, uçakta askeri amaçlı yük bulunmadığını söyledi. Yolcuların uzun süre uçakta bekletilmesini "insani değil" sözleriyle tanımladı.

Rus haber kanalı Russia Today, Fatima Salman isimli bir yolcunun uçaktaki aramayla ilgili sözlerine yer verdi.

Salman, Türk yetkililerin uçağın kargosunu aradıklarını ve bir işadamının Suriye'ye taşıdığı yedek parçalara ulaştıklarını söyledi, "Çıplak gözle görebildiğimiz kadarıyla bunlar silah değildi" dedi.

Kanala konuşan yolcular, 2 yolcu ve 2 mürettebatın Türk yetkililer tarafından hırpalandığı iddiasında da bulundu.

Yolcular pilottan, "Uçağın acil iniş yaptığında, F-16lar tarafından inmeye zorlanmadığına" dair kağıt imzalamasının istendiğini öne sürdü.