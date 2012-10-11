Rusya: İndirilen uçakta silah ya da teçhizat bulunmuyordu

Moskova-Şam seferini yapan Suriye Havayolları'na ait A 320 tipi yolcu uçağının Türk savaş jetleri tarafından Esenboğa Havalimanı'na indirilmesi sonrası Rusya'dan "Silah yoktu, olamazdı" açıklaması geldi.

Suriye Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Türkiye hava sahası üzerindeyken, Türk F-16 savaş uçakları tarafından dün gece Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmeyle yaşanan kriz büyüyor.

"Yolcu uçağında askeri amaçlı hiçbir sistem veya parça bulunmuyordu, bulunamazdı da' diyen Rus yetkili, "Suriye'ye askeri bir cihaz göndermek isteseydik bunun için yasadışı yollar tercih etmeye gerek kalmazdı. Resmi düzeyde olayı çözerdik" şeklinde konuştu.

'Zorla belge imzatıldı'

Russia Today televizyonu internet sayfasında verdiği haberde ise, Türk yetkililerin, savaş uçakları eşliğinde zorla indirilen Suriye uçağındaki yolcu ve mürettebata zorla bazı belgeler imzalattığını ileri sürdü.

İmzalatılan belgelerde, uçağın "acil iniş" yaptığı ve Türk savaş uçaklarının müdahale etmediğinin yer aldığı iddia edildi.

Suriyeli hostesten açıklama

Russia Today televizyonuna telefonla açıklama yapan yolcu uçağının hosteslerinden Şerin Aziz, "Uçaktaki dört kişi darp edildi. Belgeleri imzalamak istemeyen iki yolcu ve iki mürettebat darp edildi. Bu belgelerde ne yazılı olduğunu anlamadık. Kaptan pilotun hayatından endişe ettik. Kaptan pilot, 'acil iniş' belgelerini imzalamaması halinde gözaltına alınmakla tehdit edildi" dedi.